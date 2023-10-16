Обыкновенный волшебник: умер композитор Геннадий Гладков

Скончался Геннадий Гладков — композитор, которого в Советском Союзе знали все, от мала до велика. И хотя мало кто узнал бы его на фото, но его музыкальное творчество было знакомо каждому, ведь он написал музыку к десяткам любимых зрителями мультфильмов, кинокартин и спектаклей. От «Карлсона» и «Бременских музыкантов» до «Джентльменов удачи» и «Формулы любви» — кажется, в музыке ему были подвластны любые стили и жанры. Сегодня «Известия» вспоминают жизненный путь композитора.

Семейная традиция

Геннадий Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве, в музыкальной семье . Его дед по материнской линии Степан Максаков играл на саратовской гармошке и аккомпанировал на сцене знаменитой Лидии Руслановой. Отец будущего композитора, Игорь Гладков, был профессиональным музыкантом — играл на баяне и аккордеоне, был солистом в оркестре Александра Цфасмана. Так что музыке он учился с детства — сначала дома, потом в школе Мерзляковского училища при Московской консерватории, позже в Центральной музыкальной школе. На семейных праздниках и дворовых посиделках Гладков с удовольствием играл на аккордеоне родным, друзьям и соседям.

Геннадий Хазанов, народный артист РСФСР: Гена Гладков – это человек из моей прошлой жизни. У нас были очень хорошие отношения. Можно говорить общие слова, но я просто расскажу один случай. Об этом почти никто не знает. Гладков и Энтин работали с великим Аркадием Райкиным над созданием фильма «Люди и манекены». Мне позвонил Гена и сказал, что нужна моя помощь. Во вступительной песне наш великий артист никак не мог проскочить один ритмический барьер. Не могу ли я это сделать? Я приехал на запись, быстро это сделал, и потом Райкин, когда смотрел материал, обратился к Гене и сказал: «Что вы меня мучили? Смотрите, как я хорошо сделал!» Так осталось и по сей день. В этой вступительной песне есть одна строчка, которую делал ваш покорный слуга. Я заслужил похвалу Геннадия Гладкова, которого считаю одним из самых крупных музыкантов и композиторов нашего времени.

Как позже признавался Гладков, сомнений в выборе карьеры у него не было с детства. Однако после школы он пошел учиться в химический политехникум. В трудные послевоенные времена семье жилось непросто, и будущий композитор, старший из детей в семье, должен был работать и помогать родителям. После техникума Гладков попал на работу в НИИ органических полупродуктов и красителей. Но призвание не отпускало: став непременным участником всех институтских самодеятельных концертов и «капустников», будущий композитор скоро понял, что не сможет всю жизнь заниматься нелюбимым делом.

Композитор Геннадий Игоревич Гладков и участники детской хоровой студии «Пионерия» Фото: ТАСС/Валерий Худяков

Сергей Скрипка, народный артист России, главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии: Геннадий Гладков — это целая эпоха и в жизни нашей страны, и в моей жизни. Я начинал свою работу в Оркестре кинематографии с записи его произведений. У Гладкова была удивительно яркая, праздничная, светлая музыка. И вместе с тем он мог быть совсем другим — драматическим. Всё, что он сделал, останется навсегда. Мы буквально неделю назад записывали его старый мюзикл «Шиворот-навыворот, или Алена против Дракона», который через какое-то время должен выйти на дисках. Гладков присутствовал на записи, был довольно бодрый. Случившееся сегодня было, конечно, ожидаемо, но всё равно это очень тяжелая, скорбная весть. С ним было очень интересно и очень непросто работать, потому что он замечал малейшие недостатки, недоделки. Он не допускал никаких компромиссов и доводил все до совершенства. А по-человечески с ним было очень легко. Он был веселый, остроумный, по-настоящему светлый композитор.

Вскоре он уже учился на теоретическом отделении Музыкального училища при Московской консерватории на курсе Георгия Фрида . Окончив училище в 1959 году, Гладков поступил на отделение композиции Московской консерватории, где его наставником стал Владимир Фере. В 1966 году композитор окончил аспирантуру консерватории.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Еще в школе Геннадий Гладков близко сдружился с Василием Ливановым. Именно он привлек композитора к работе над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый», а затем попросил написать музыку к своей дипломной режиссерской работе в Щукинском училище — спектаклю «Три толстяка». Первый опыт оказался чрезвычайно удачным — Гладкова заметили и пригласили сотрудничать с Центральной студией научно-популярных и учебных фильмов. Отныне кинематограф и театр стали его главной профессиональной стезей.

Мелодия для зайца

Звездным часом Геннадия Гладкова стал выход на экраны мультфильма «Бременские музыканты» в 1969 году. Песни из мультфильма знали наизусть дети и взрослые, они звучали на радио и на концертах. С этого момента Гладков — признанный мастер мультипликационного шлягера. Среди его работ — десятки мультфильмов, музыкальные темы из которых зрители помнят до сих пор. «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Как львенок и черепаха пели песню», «38 попугаев», «Голубой щенок» — многие песни оттуда сохранили популярность на десятилетия.

Кадр из мультипликационного фильма «По следам бременских музыкантов», 1973 год Фото: ТАСС

То, что его слава была связана с «несолидными» детскими песенками, а не с крупными музыкальными произведениями, ничуть не смущало композитора. Как не раз говорил Гладков в интервью, ориентирами для него с юности были те композиторы, которые умели зацепить слушателя, чья музыка запоминалась раз и навсегда, — как Исаак Дунаевский и его увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». Что ж, прошли годы — и Гладков сумел догнать и превзойти тех, кого в юности считал образцами для подражания. Его собственная кинослава была еще впереди.

Иван Агапов, актер, народный артист РФ: Лично с ним я, к сожалению, не был знаком, сталкивались в коридорах. А с его творчеством — конечно. Человек, который стал классиком при жизни. Может, кто-то из молодого поколения его не знает, но музыку его прекрасную любят все. В большинстве фильмов Марка Захарова его музыка, в огромном количестве мультфильмов. Живой классик, гений. Не побоюсь никаких высоких слов, чтобы охарактеризовать его творчество. Его музыка, как сейчас бы сказали, разошлась на хиты. Только благодаря его музыке многие спектакли и фильмы стали популярны. Он находил общий язык с режиссерами и понимал, что им надо. Он был прекрасный мелодист. Все его мелодии легко вспомнить, легко напеть. Он был очень легкий. Говорят, что Моцарт очень легкий, гениальный композитор. Вот он, как Моцарт, был легкий, прекрасный, гениальный и очень светлый. Вся его музыка очень светлая. Ее приятно петь и легко вспоминать.

Впрочем, начиналась она с театра. В конце 1960-х Гладков знакомится с Марком Захаровым — тогда еще молодым режиссером-экспериментатором Московского театра сатиры. Первыми результатами их совместного творчества стали музыкальные спектакли «Проснись и пой», «Темп-1929», «Чудак-человек». Тогда же Гладков работает с Ленинградским драматическим театром имени Ленсовета, сочиняя музыку к самым популярным его постановкам — «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», детскому спектаклю «Трубадур и его друзья». А когда Марк Захаров становится главным режиссером столичного Театра имени Ленинского комсомола, Гладков пишет музыку к спектаклям «Автоград-XXI» (1973), «Жестокие игры» (1979). Одним из самых громких спектаклей на музыку Гладкова в 1974 году становился ленкомовский «Тиль». Он не только пишет музыку, но и выходит вместе с оркестром на сцену. Во время гастролей «Тиля» в Польше в 1977 году Гладкову исполнял по очереди все музыкальные партии, дополняя их всякий раз новыми импровизациями.

Композитор Геннадий Гладков, 1990 год Фото: ТАСС/Роман Денисов

В 1983 году в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась премьера оперы композитора «Старший сын». В 1980-е композитор активно экспериментирует со сценическими жанрами — пишет музыку к балетам «Вий» и «12 стульев», оперетту «Собака на сене», мюзикл «Дон Жуан», детскую оперетту «Три Ивана». Как признавался сам Гладков, театр стал для него местом, где он мог воплотить максимальное число своих композиторских задумок.

Тот самый Гладков

В 1980-х параллельно с театром Гладков начинает активно работать для кино. Эго кинопроекты также были связаны с Марком Захаровым: после совместной работы в театре он без сомнений приглашал Гладкова писать музыку для своих кинофильмов. Каждый из них становился событием, и музыка Геннадия Гладкова играла в этом не последнюю роль. Зрители мгновенно запоминали и принимали его музыкальные темы и отдельные песни к таким картинам, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», а также «Джентльмены удачи», «Дон Сезар де Базан», «Человек с бульвара Капуцинов» и другим.

Авторский вечер композитора в 2010 году Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Рашид Калимуллин, председатель правления Союза композиторов России, народный артист РФ: Геннадий Игоревич был просто уникальным человеком. Думаю, если бы он изначально не стал музыкантом, то рано или поздно всё равно пришел к сочинению. Из-под его пера вышла музыка более чем к 110 фильмам и мультфильмам — известным и любимым народом. И это один из редких композиторов, у которого такое количество музыки для детей. У нас в Союзе композиторов были и другие авторы детской музыки, но он занимал среди них особое место. Когда он писал, то преображался, сам становился ребенком. И поэтому его музыка так легко воспринимается детьми. Она вроде бы наивна, проста, но это как раз и подкупает зрителя. И во многом обеспечивает такой невероятный успех его мультфильмов. «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Голубой щенок»... Можно долго перечислять. Я сам вырос на многих его мультиках и до сих пор их смотрю — например, когда я устаю или когда у меня выходной. Его музыка дает особый настрой. И я уверен, что она будет жить еще долго. Это замечательный, выдающийся, по-настоящему наш, родной для всей страны композитор.

Работая в кино, Гладков не ограничивался написанием музыки — как правило, он сам исполнял собственные композиции для экрана. А иногда еще и писал стихи: немногие знают, что для знаменитой псевдоитальянской песни «Уно моменто» из «Обыкновенного чуда» Гладков не только придумал музыку, но и написал текст на столь же псевдоитальянском языке. Сам Гладков позже говорил, что чувство юмора — практически необходимый ингредиент для популярной мелодии.

Композитор Геннадий Гладков на концерте, посвященном своему 80-летию Фото: ТАСС/Станислав Красильников

После 1991 года Геннадий Гладков всё так же продолжал работать для кино и театра : среди его работ — мюзиклы «На бойком месте» и «Сватовство по-московски» по произведениям А.Н. Островского, кинокартины «Тартюф», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Кармен». В 1990 и 1997 годах он становится лауреатом кинопремии «Ника» за музыку к фильмам «Убить дракона» и «На бойком месте».

В 2014 году Геннадий Гладков перенес инсульт, но после выздоровления продолжил писать музыку до своих последних дней.