Сердцем не старел: в Москве простились с Николаем Добронравовым

Прощание с Николаем Добронравовым, поэтом, мужем композитора Александры Пахмутовой, прошло в Концертном зале имени Чайковского 20 сентября. Проводить писателя в последний путь пришли поклонники, друзья и родные творческой четы. Похороны Добронравова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве. Мероприятие было по большей части закрытым, из артистов проститься с покойным пришли продюсер Юрий Аксюта, певец Лев Лещенко, певица Зара, актер Авангард Леонтьев. «Известия» побывали на церемонии.

«Учил любить, дружить, замечать интересное»

Прощание с поэтом началось в час дня в Концертном зале им. П.И. Чайковского в центре Москвы. Количество поклонников превышало число журналистов и даже пришедших проститься с поэтом артистов — сотни людей шли по Триумфальной площади с красными и белыми розами, плакали и собирались в небольшие группы, тихонько напевая культовые песни дуэта Добронравов – Пахмутова.

— Сколько талантливых людей он окружил своей заботой и вниманием, сколько молодых исполнителей вывел в свет, дал им дорогу. Но это не главное. Он был для нас своего рода учителем, он любил нас, учил нас любить, учил нас дружить, он учил замечать самое интересное, что было в нашей жизни, — сказал во время панихиды Лев Лещенко.

Семья поэта строго-настрого запретила проводить фото- и видеосъемку в зале, где располагался открытый гроб с покойным. Звучала музыка на стихи Добронравова, а между рядов сновала охрана, тщательно следящая за тем, чтобы правило на запрет съемки не было нарушено. Тем не менее желающие могли пройти и проститься с ним, а также послушать прощальные речи тех, кто нашел в себе силы говорить: Авангарда Леонтьева, актрисы Екатерины Гусевой, Льва Лещенко, врача Леонида Рошаля. Также ведущим церемонии были зачитаны соболезнования от президента России Владимира Путина и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

— Дуэт Николая Добронравова и Александры Пахмутовой стал примером невероятного творческого и семейного союза. И в эти трагичные часы хочется выразить поддержку Александре Николаевне, — говорится в телеграмме министра культуры.

В знак соболезнования Пахмутовой прислали множество венков, в том числе два — от президента РФ Владимира Путина, с красными и бордовыми цветами. Венок «от жены», напротив, был собран из белых роз.

После панихиды гроб, вынесенный под последние аплодисменты, был загружен в автомобиль и отправился на Новодевичье кладбище. Там похоронены писатели Михаил Булгаков, Самуил Маршак, Юлиан Семенов, художник Александр Дейнека, пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович, композиторы Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, певица Людмила Русланова, актрисы Людмила Гурченко и Инна Чурикова, актеры Евгений Леонов и Анатолий Папанов, режиссер Глеб Панфилов. Здесь же, в окружении других мэтров, похоронили и Добронравова.

На погребение фотографов и операторов также не допустили. Зона была отделена от толпы плачущих поклонников и СМИ черными бархатными ограждениями. Сквозь слезы преданные фанаты продолжали петь «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были» и прочие известные песни на стихи Николая Добронравова.

«Народные песни, которые будут вечно петь»

Николай Добронравов прожил насыщенную и долгую жизнь. Хотя будущий артист родился в семье домохозяйки и инженера, с детства любовь к искусству маленькому Коле прививала бабушка. Именно она водила внука на показы балета и оперы. Творческий путь Добронравова достаточно быстро распрямился: сначала он распробовал актерское ремесло, а в начале 1960-х начал писать стихи к песням, еще не подозревая, что именно это дело и станет делом всей его жизни.

— Николай Николаевич — большая часть нашей культуры. Мне посчастливилось быть с ним лично знакомым. Мы могли созваниваться, и я благодарен судьбе за то, что у меня были такие близкие отношения с ним, — сказал журналистам пришедший проститься с другом и коллегой Юрий Аксюта.

Незадолго до того, как в начале 1960-х Добронравов начал активно писать, он встретил женщину, ставшую впоследствии его женой, — будущего композитора Александру Пахмутову. Их романтическо-творческий дуэт начался с совместной работы. Пахмутова и Добронравов создали детскую песню «Лодочка моторная», а спустя три месяца они поженились. За долгие годы супруги написали более 400 песен, многие из которых вошли в золотой фонд советской и российской эстрады: «Команда молодости нашей», «Как молоды мы были», «До свиданья, Москва», «Главное, ребята, сердцем не стареть».

— Их любовь между собой — она дала возможность создать такие шедевры, которые мы очень любим: и «Надежда», и спортивная тематика «Трус не играет в хоккей», «До свидания, Москва». Это просто потрясающие народные песни, которые будут вечно петь и спортсмены, и просто россияне, — сказал журналистам в рамках церемонии президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Вместе супруги пережили ковид — в 2020 году они лежали в больнице вдвоем, не желая расставаться ни на день. Позже Добронравов сказал, что именно любовь и взаимная поддержка позволили обоим встать на ноги.

Но 16 сентября 2023 года Добронравов ушел из жизни после продолжительной болезни, ему было 94 года.

В среду овдовевшая композитор сначала появилась на закрытом отпевании Добронравова в очень узком кругу близких и друзей в храме Сретенского монастыря в Москве, об этом писали утром СМИ, заставшие ее там. В связи с эпидемиологической обстановкой Пахмутова отказалась от личного общения с прессой и поклонниками. На гражданской панихиде она не проронила ни слова, принимая соболезнования выступавших Льва Лещенко и друга семьи, доктора Леонида Рошаля. Выходя из концертного зала незадолго до того, как выносили гроб, она едва слышно шепнула толпе поклонников: «Спасибо». И направилась к автомобилю, увезшему ее на Новодевичье кладбище.