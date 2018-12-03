Сердцем не стареть: Николай Добронравов отметил свое 90-летие в опере

Один из самых известных отечественных поэтов-песенников Николай Добронравов отметил 90-летие. Автор десятков сборников стихов, сотен хитов, строки которых знают миллионы людей с детства, мог бы отпраздновать юбилей с размахом — на сцене Кремлевского дворца или «Олимпийского». Аншлаг в любом случае был бы обеспечен. Но он предпочел более камерную атмосферу Новой оперы и компанию академических певцов, а не поп-звезд. Выступить в роли эстрадных исполнителей решились солисты Большого театра Максим Пастер и Василий Ладюк, артисты Новой оперы Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, Богдан Волков, Илья Кузьмин, Виктория Шевцова и Полина Шамаева.

Вечер назвали строчкой из стихотворения юбиляра «Надо жить на свете ярко!». Открыл концерт «Благовест» — произведение, написанное Александрой Пахмутовой для симфонического оркестра и колоколов. Композитор, знаменитая супруга Добронравова весь вечер была за роялем, играя в сопровождении оркестра Новой оперы под управлением Юрия Медяника.

— Мое имя на эстраде неразрывно связано с Александрой Пахмутовой, наш творческий и семейный союз длится уже 62 года, — начал вечер юбиляр. — Но, так же как у Александры Пахмутовой есть песни не на мои стихи, так и у меня есть песни, музыку к которым писала не моя жена.

Соавтором Добронравова был его большой друг Микаэл Таривердиев. По признанию Николая Николаевича, он специально песен не писал, но сочинял много киномузыки.

— И каждый раз, когда он приступал к работе над новой картиной, он звонил мне и говорил: «Понимаешь, сценарий неважный, режиссер — не самый талантливый, а мы с тобой должны написать хорошую песню», — вспоминал юбиляр.

В роли конферансье юбиляр чувствовал себя вполне органично. Каждую песню он предварял историей ее создания. «Нежность», «Надежда», «На трибунах становится тише», «Мелодия», «Беловежская пуща»... Но рецепт создания хита так и не выдал.

— Иногда бывает, что сначала появляются стихи, в другой раз — музыка, но самое главное то, что перед сочинением песни мы с Александрой Николаевной очень долго говорим. Что-то вспоминаем, о чем-то думаем. И вдруг — раз, и что-то началось рождаться. Это процесс взаимный и не такой простой, — поделился со зрителями Николай Николаевич.

Вторую часть вечера провел прорвавшийся через столичные пробки актер МХТ имени Чехова Игорь Миркурбанов. Друг семьи осыпал комплиментами юбиляра. А тот в ответ рассказал о своем восприятии круглой даты.

— Меня со всех сторон поздравляют и указывают на мой возраст. Говорят: «Ему 90 лет?! Ему 90! Вот это да!» Я себя не чувствую человеком, которому 90, — признался герой дня.

Поздравляли Николая Добронравова в этот вечер гости от мала до велика. В том числе пришел победитель телепроекта «Синяя птица» Глеб Богданович. 10-летний мальчик так выразительно прочел стихотворение «Хлеб» авторства юбиляра, что тот прослезился. А после Глеб преподнес поэту каравай. Николай Николаевич в ответ сам прочел несколько стихотворений. Зал аплодировал стоя.

Среди гостей вечера был и еще один блестящий чтец — Василий Лановой. Поздравив Николая Добронравова, народный артист СССР напомнил и о своем надвигающемся юбилее: 16 января ему исполнится 85.

В завершение вечера на сцену вышли все участники и вместе со зрителями и юбиляром пели его песни. «Главное, ребята, сердцем не стареть», — подхватил хор.

Юбиляр поблагодарил Новую оперу за теплый вечер. «Здесь выступают настоящие певцы, звучат настоящие голоса, и это делает нашу песню прекрасной и незабываемой», — сказал Николай Добронравов и, собрав цветы и подарки, под руку с Александрой Пахмутовой покинул сцену.