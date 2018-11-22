Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 90-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского поэта, лауреата Государственной премии СССР Николая Добронравова с 90-летним юбилеем. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля 22 ноября.

«Вы нашли свое призвание в творчестве, снискали поистине всенародную любовь как автор замечательных, проникновенных стихотворений и песен, рассказывающих о любви и дружбе, вере и надежде, о мужестве и человеческом достоинстве, о славных, героических страницах истории нашей страны», —говорится в телеграмме. Путин также пожелал поэту здоровья, вдохновения и бодрости духа.

К поздравлениям присоединился мэр Москвы Сергей Собянин, отметив необыкновенный лиризм и любовь к Родине в произведениях поэта Добронравова.

«Ваше выдающееся творчество занимает особое место в отечественной поэзии и музыкальной культуре, в сердцах миллионов читателей и слушателей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте столичной мэрии.

Собянин также отметил, что песни, написанные поэтом в соавторстве с Александрой Пахмутовой, «несут в себе романтику больших дел, вызывают мощный эмоциональный подъем, возвышают человеческую душу».

Как напоминает агентство городских новостей «Москва», Николай Добронравов родился в Ленинграде в 1928 году, в 1950-м окончил школу-студию МХАТ. На его стихи писали музыку такие композиторы, как Евгений Мартынов, Полад Бюль-Бюль оглы, Микаэл Таривердиев, а песни Добронравова исполняли Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Муслим Магомаев, Валентина Толкунова и другие.

Добронравов получил премию Ленинского комсомола в 1978 году, в 1981 стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2008 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.