«Никто от меня не требовал что-то убрать из картины»

Задачи режиссера — снимать кино и делать это как можно талантливее и отважнее, не отвлекаясь на всех, кто пытается мешать, убежден режиссер и продюсер Алексей Учитель. На фестиваль «Окно в Европу» он привез свой новый продюсерский проект «Миттельмарш», а также показал свой классический хит «Прогулка», который победил на фестивале в 2003 году. «Известия» поговорили с постановщиком о новых вызовах для российского кино и о том, как их нужно встречать.

Конечно, можно и нужно снимать!

— Вы не раз сравнивали «Миттельмарш» со своей «Прогулкой». В чем фильмы похожи?

— Здесь тоже два парня и одна девушка и Петербург, полноценный герой фильма, хотя в новой картине герои не идут по нему все время. Все остальное абсолютно не похоже. Сюжет, подход совсем другие. Мне просто показалось забавным, что количество героев то же.

— Прошло 20 лет, и Петербург изменился. «Прогулка» по нему была бы уже другой?

— Когда мы снимали «Прогулку», город был, условно говоря, на реставрации, все готовились к 300-летию Петербурга. Это очень бросалось в глаза. Все было в лесах, улицы завешены тканями, полиэтиленом. Полиэтилен нам, кстати, очень нравился, мы его даже еще натянули по ходу движения героев. Это было интересно, происходило как бы обновление и города, и страны в какой-то степени . Нам хотелось показать в фильме новых молодых людей. Такая студенческая молодежь, которая вся заряжена каким-то здоровым оптимизмом.

Фото: Кинопоиск/Роскинопрокат Кадр из фильма «Прогулка»

— Да, этот образ надежды в «Прогулке» очень покоряет, и он обыгран впоследствии в сюжете. Но возможен ли он в современном российском кино? Я его смотрю и вижу, что надежды у героев мало, как будто у молодых авторов язык не поворачивается говорить об этом.

— Это действительно есть. Я ощущаю это особенно в своих студентах во ВГИКе, и не только в новом наборе. Даже ребята из благополучных семей выбирают мрачный человеческий материал. И я все спрашиваю их: почему? Почему ты не снимаешь о своих друзьях? Почему бомжи обязательно? Это тоже срез общества, я же не спорю, но откуда такое постоянство? Может, все дело в любопытстве, попытке показать что-то, с чем они раньше не сталкивались. Может, негатив показывать легче, отрицательные персонажи и запоминаются лучше, чем положительные .

— Но в самих-то студентах вы чувствуете надежду?

— И в Софье Мелединой, которая сняла «Миттельмарш», и в Антоне Ермолине, который сейчас у нас заканчивает съемки фильма «Ниша», тоже из моей мастерской. Надежда есть, и мыслят они все по-разному.

Фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу» Кадр из фильма «Миттельмарш»

— Наверняка студенты не раз спрашивали вас, как снимать кино сегодня, каким оно должно быть? Нужно ли его снимать вообще? Что вы отвечаете?

— Для меня ответ всегда один: конечно, можно и нужно снимать! Вопросы «что», «как», «каков подход» — это уже момент выбора. Мой принцип — не поучать. Можно или нельзя, человек сам должен решить. Даже те, кто пришел после школы, к окончанию института уже становятся вполне взрослыми людьми. Это очень личностный вопрос. Я могу посоветовать по каким-то частным моментам — по драматургии, например, по выбору актеров, монтажу, потому что молодые режиссеры очень любят длинноты, но это редко обоснованно.

Держать удар и делать до конца, что задумал

— Мне кажется, что ваши студенты научились у вас способности и желанию бросать вызов, провоцировать, ведь не случайно их работы, как и ваши, потом сопровождают скандалы. Но сейчас, похоже, провокации могут обойтись им слишком дорого.

— После фильма «Матильда» меня иногда спрашивали, можно ли теперь снимать хоть что-то про императора Николая II. Раз такой вопрос возникает, значит, есть страх. И вот это как раз страшно! Я повторяю в миллионный раз: если произведение не нарушает конкретных законов, то автор имеет право сказать то, что он хочет . Это не должно быть пошло или плохо по ремеслу, но это другой вопрос. Если законы не нарушены, то и запретить никто не может! И кричать, что нужно это остановить, угрожать, тоже никто не имеет права. Наш опыт с «Матильдой» и «Цоем» это доказал. Даже Наталья Поклонская в итоге признала, что была неправа. Сын Виктора Цоя проиграл нам все суды, и это с самого начала было ясно. Сейчас у многих появилось ощущение, что они могут запрещать. Они выступают, пишут письма президенту.

Негатив показывать легче — отрицательные персонажи и запоминаются лучше Алексей Учитель на съемках фильма «Цой» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Требуют «проверить»…

— Об этом я даже не говорю, все эти проверки, что будто бы деньги потрачены не туда. Но проверять могут только уполномоченные органы, не каждый встречный. А вот запрещать без всякого права на это пытаются многие, хотя цензуры у нас по Конституции нет . Со времен фильма «Рок», где мне пытались вырезать одну сцену (безуспешно), никто на официальном уровне от меня не требовал что-то убрать из картины. Поэтому нужно быть стойким, держать удар и делать до конца то, что задумал.

— Как сегодня выпускать фильмы, когда зарубежные рынки и фестивали закрыты, а в стране закрываются кинотеатры?

— Все равно надо производить. Наши фильмы и раньше за рубежом покупали не очень, особенно Европа и Америка. Кроме того, какие-то рынки сохранились. Куда большие потери связаны с фестивалями. Молодые режиссеры часто намерены именно там себя заявить, особенно дебютанты. Мне кажется неправильно со всех точек зрения лишать их этой возможности. Политика и искусство — разные категории. Наоборот, надо показывать фильмы, обсуждать их. У нас сейчас есть один дебютный фильм как раз для фестивалей международного уровня. И как? Ему отрезаются пути на фестивали только потому, что он как дебют поддержан государством! Но мы все равно будем посылать наши фильмы на фестивали.

Фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу» Кадр из фильма «Миттельмарш»

— Некоторые сегодня говорят, особенно из-за рубежа, что сейчас не время проводить фестивали в России. Почему для вас важно, чтобы «Послание к человеку» в этом году все же состоялось?

— Потому что нельзя сегодня проводить, а завтра — не проводить. Нам присылают фильмы со всего мира, это способ пообщаться, посмотреть друг на друга. Если ты с чем-то не согласен, то приезжай, выскажи нам это. Мы аккредитованы FIAPF, и эта аккредитация заморожена, но не отозвана, х отя это тоже странно, мы пытаемся это обсуждать.

— Сегодня каждый лагерь требует у людей со статусом примкнуть, подписаться под чем-то, поднять руку, заявить. Как вам удается сохранять независимость?

— Я считаю, что ты, безусловно, должен иметь свое мнение, но только ты сам решаешь, когда и как ты будешь его оглашать. Я считаю, мы должны делать кино. Кино, которое должно быть достойным, нужным, желательно интересным и талантливым. Остальное — дело твоей совести.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков Режиссер Алексей Учитель на открытии фестиваля «Послание к человеку», 2017 год

Появляется новый проект — я завожусь

— В этом месяце будет отмечаться 120-летие Лени Рифеншталь, которая, кстати, однажды приезжала на «Послание к человеку». Кажется, ее драма с годами никуда не ушла, и сегодня ее судьба очень актуальна. Как думаете, с каким знаком этот юбилей?

— Я больше скажу: я когда-то хотел снять о ней фильм. Это никак не связано с ее приездом в Петербург, я тогда не работал на фестивале, хотя событие это хорошо помню, оно всех потрясло. Я задолго до этого заинтересовался ее биографией, стал изучать. Блестящая актриса, великолепный режиссер, при этом такая судьба. Было ощущение, что фильм надо снимать, мы уже готовились к экспедиции. Но потом я встретился с бывшим советским послом в ФРГ Валентином Фалиным. Он был знаком с Рифеншталь. Отговаривать напрямую он меня не стал. Но стало ясно, что хорошее кино вряд ли получится. Рифеншталь не разрешила бы себя снимать долго и серьезно, и был риск в итоге получить некий банальный репортаж с интервью. Тогда мы остановили проект, т ем более что у меня уже был печальный опыт с известной балериной Ольгой Спесивцевой, о которой я сначала хотел снимать документальный фильм, когда ей было за 90. Пока мы собирались к ней ехать и снимать, она умерла, пришлось делать игровую картину.

Рифеншталь — фигура удивительная. Она придумала потрясающие вещи с точки зрения формы. Жалко, что они были связаны с фашизмом. Но человек она неординарный, талантливый. Как к ней относиться, никому навязывать не могу. Я могу понять тех, кто не может ее воспринимать как искусство, а воспринимает только идеологию, которую она проповедовала. Если бы я с ней лично пообщался, я бы сказал более определенно, потому что от личного восприятия человека многое зависит. И надо не только поговорить, просто побыть рядом, понаблюдать.

— Всего пару лет назад я видел вас, и казалось, что годы победили, и нет уже ни легкости, ни здоровья. А в последнее время вы полны сил, энергии, выглядите сильно моложе своих лет. Что вас драйвит?

— Был такой короткий период, связанный со скандалами вокруг «Матильды». Вся эта ситуация сильно влияла психологически, но и физика в такие моменты тоже подключается. Нужно было преодолеть это. Было непросто.

Окружающие часто удивляются. Вроде работаю 24 часа в сутки: фестиваль, студия, студенты, собственные картины — сумасшедший дом. Но это и создает тот самый драйв. Появляются новые ребята в мастерской — мне интересно. Появляется новый проект — я завожусь. Это позволяет постоянно получать новые ощущения, видеть новые лица, все время чем-то загораться. Кино дает силу.

Далеко ходить не надо, вот пример — Андрей Кончаловский. Ему сейчас исполнится 85 лет, а он каждый год снимает фильмы, ставит спектакли, он в прекраснейшей форме. Стоит остановиться — и ты закиснешь. Я, к сожалению, снимаю реже, чем хотелось бы, но это связано в основном с финансированием: все мои фильмы довольно сложные по производству и по финансам. Но каждые полгода я смотрю 25 новых фильмов своих студентов. В этом году у меня на студии два дебюта, плюс мы снимаем сложнопостановочную сказку «Летучий корабль». Сейчас еще на питчингах заявили проекты. Некогда расслабляться. Когда я снимаю, я не болею . Стоит остановить съемки — сразу какие-то сложности организм выдает. Я это заранее знаю и стараюсь не давать себе сидеть сложа руки.