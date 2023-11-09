Медведев: с начала года на службу в армии России приняли около 410 тыс. человек

Начиная с 1 января в российскую армию на службу по контракту было принято около 410 тыс. человек. Об этом 9 ноября сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На совещании во время посещения полигона Алабино он отметил, что работа по привлечению контрактников продвигается неплохо и будет продолжена и в следующем году.

«Мы не наблюдаем никакого оттока — наоборот, наблюдаем скорее увеличение числа тех, кто готов защищать свою Родину, нашу с вами страну», — указал зампред Совбеза РФ.

Медведев заверил, что в отношении военнослужащих, которые решили выбрать для себя службу по контракту, будут применяться все необходимые меры поддержки. В том числе может быть увеличен срок их подготовки на полигонах.

«Мы понимаем: если оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения позволяет этот срок увеличить, это очень хорошо. Вы сами как специалисты это понимаете», — заметил он.

До этого, 25 октября, Медведев сообщал, что с начала января по 25 октября 2023 года на службу в Вооруженные силы (ВС) РФ поступило почти 385 тыс. человек, из которых 305 тыс. — это контрактники, 80 тыс. — добровольцы. Он также анонсировал комплекс мер по расширению войск РФ, которые поспособствуют эффективной защите независимости и безопасности страны.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя темпы приема на военную службу по контракту в России, заявил, что они растут из-за привлекательных финансовых условий.

Еще 29 сентября заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что для своевременного оформления желающих принять участие в спецоперации по защите Донбасса в России расширена сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту.