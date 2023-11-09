МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии

Заявление министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей Газы является провокационным и абсолютно недопустимым. Об этом 9 ноября говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, учитывая то, что они исходят от официального лица государства.

«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми. <…> Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что — угроза геноцида?» — отмечено на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что подобные слова не только явно подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля, «но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях».

«В целом всë более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ (Оружия массового поражения. — Ред.) и средств его доставки», — заключила представитель МИД.

Ранее, 7 ноября, Захарова отметила, что заявление израильского министра о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа вызывает много вопросов. Она подчеркнула, что на слова Элияху должны были отреагировать международные организации, однако этого не произошло.

В начале ноября Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание.

6 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США также считают «абсолютно неприемлемым» заявление Элияху о ядерном оружии. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает все стороны воздерживаться от «разжигающей ненависть риторики», которая создает дополнительную напряженность.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.