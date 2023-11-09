Реклама
Прямой эфир
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии
Общество
Госдума в первом чтении одобрила создание реестра неплательщиков алиментов
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Наука и техника
Борисов сообщил о продолжении подготовки полетов с космодрома Восточный
Общество
Сыновья Кадырова награждены высшим орденом парламента Чечни
Общество
МВД завершило следствие по делу бывшего замглавы Минтранса Токарева
Происшествия
Певца Мишу Марвина обманули на 255 тыс. рублей при аренде квартиры в Москве
Сюжет:

МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии

МИД РФ: заявление министра Израиля о ядерном оружии является провокационным
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности применения ядерного оружия против жителей Газы является провокационным и абсолютно недопустимым. Об этом 9 ноября говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, учитывая то, что они исходят от официального лица государства.

«Данные высказывания считаем провокационными, абсолютно недопустимыми. <…> Подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа. Это что — угроза геноцида?» — отмечено на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что подобные слова не только явно подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля, «но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях».

«В целом всë более актуальным и неотложным становится вопрос о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ (Оружия массового поражения. — Ред.) и средств его доставки», — заключила представитель МИД.

Бомбануло: что известно об израильском ядерном оружии
Высказывание министра по делам Иерусалима и наследию встревожило мировую общественность

Ранее, 7 ноября, Захарова отметила, что заявление израильского министра о возможности нанесения ядерного удара по сектору Газа вызывает много вопросов. Она подчеркнула, что на слова Элияху должны были отреагировать международные организации, однако этого не произошло.

В начале ноября Элияху назвал применение ядерного оружия в секторе Газа «одной из возможностей» развития конфликта. Власти и израильские политики осудили чиновника за высказывание.

6 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США также считают «абсолютно неприемлемым» заявление Элияху о ядерном оружии. Он подчеркнул, что Вашингтон призывает все стороны воздерживаться от «разжигающей ненависть риторики», которая создает дополнительную напряженность.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023