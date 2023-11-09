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Группа «Пикник» пообещала поклонникам сюрпризы на новых концертах

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Предстоящий концертный тур рок-группы «Пикник» под названием «Будущее ждет нас» будет практически полностью состоять из сюрпризов и обладать «планетарным масштабом». Об этом 9 ноября музыканты рассказали корреспонденту «Известий» Максиму Облендеру, который наблюдал за их репетицией в Санкт-Петербурге.

Облендер отметил, что каждое шоу группы состоит из необычных деталей, таких как воздушные шары, лазеры, огромные куклы и 3D-мэппинг. Участники коллектива также пообещали показать в новой программе перемещения во времени и пространстве.

«Большой масштаб требует больших форм. У нас, во-первых, не одна сцена, а две. Для второй сцены у меня специально такая маленькая гитарка. Всё увеличивается. В песне «Шаман» у нас будет три шамана», — рассказал лидер группы Эдмунд Шклярский.

На первый концерт в рамках тура, который пройдет в Москве 11 ноября, билеты было не достать за три недели, напомнил корреспондент «Известий». Далее последует серия выступлений группы по всей стране — в Сибири, на Урале и в Санкт-Петербурге.

По словам Облендера, из-за большого количества декораций подобрать подходящие концертные площадки оказалось непросто.

«Вы спросите, почему нельзя по старинке, скромно, выйти во фланелевых рубашках, в трениках. Дело всё в том, что восприятие человека, когда он находится в компании 11 тысяч людей, — это великая сила. Поэтому шоу, которое происходит на сцене, оно улетает в зал и там удваивается, утраивается», — рассказал бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный.

В ходе предстоящего тура музыканты планируют исполнить такие хиты группы, как «Королевство кривых», «Из мышеловки», «Египтянин» и «Кукла с человеческим лицом». В то же время, они уже задумываются о дальнейших планах.

«Новый альбом, новый тур, мы уже думаем о новой программе, более масштабной. Мы сами учимся, мы смотрим, вот The Rolling Stones поехали, смотрим, какая у них сцена. Вы будете смеяться, но это так», — поделился Шклярский.

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Новая концертная программа группы называется «Будущее ждет нас». Музыканты обещают лучшее шоу за всю историю существования группы. Песни заиграют новыми красками благодаря оригинальным видеорядам и ожившим персонажам песен. Выступления пройдут в 19 городах страны.

В частности, 11 ноября музыканты выступят на «ВТБ Арене» в Москве, а 2 декабря — в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Пикник» — советская и российская рок-группа, основанная в 1978 году.

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