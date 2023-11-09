Голливудские актеры прекратили длившуюся 118 дней забастовку

Актеры Голливуда прекратили длившуюся 118 дней забастовку после достижения предварительного соглашения на $1 млрд. Об этом 9 ноября сообщили в Американской федерации актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA).

«Мы с радостью и гордостью сообщаем, что сегодня наш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP). С 00:01 9 ноября наша забастовка официально приостанавливается и закрываются все места проведения пикетов», — сказано в заявлении на странице организации в социальной сети X (бывш. Twitter).

Там же уточняется, что в рамках соглашения федерация заключила сделку «экстраординарного масштаба», которая включает в себя увеличение минимальных выплат и защиту от угроз со стороны искусственного интеллекта (ИИ), а также впервые вводит бонус за участие в потоковом вещании.

За достижение данного результата в организации федерация выразила благодарность членам профсоюза. Детали соглашения она представит в ближайшие дни.

Забастовка актеров Голливуда началась 14 июля после безуспешных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Ее поддержали актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Disney, Amazon, Fox, Sony, Netflix, Paramount, Universal, Warner Bros., и других, которые потребовали социальных гарантий, повышения минимальных зарплат и защиты прав.

Также забастовку из-за низких зарплат проводили с начала мая по конец сентября голливудские сценаристы. Агентство Bloomberg назвало ее крупнейшей за последние 15 лет. Она завершилась 26 сентября достижением соглашения о росте минимальной заработной платы сценаристов, появлении различных бонусов, а также регулировании использования ИИ посредством заключения двусторонних соглашений.