Американские сценаристы объявили о завершении забастовки

Гильдия сценаристов Америки объявила о завершении забастовки. Об этом сообщили 26 сентября в аккаунте гильдии в соцсети X (бывш. Twitter).

«Сегодня наш переговорный комитет, совет управляющих западного отделения и совет восточного отделения проголосовали единогласно в поддержку соглашения. Забастовка заканчивается в полночь», — отмечается в сообщении.

Там также подчеркивается, что Альянс продюсеров кино и телевидения США достиг предварительных соглашений. Так, минимальная заработная плата сценаристов станет выше на 1%, также появятся различные бонусы, а использование искусственного интеллекта будет регулироваться посредством заключения двусторонних соглашений.

Ранее, 21 сентября, американские СМИ уже заявляли о готовности профсоюза сценаристов прийти к соглашению с голливудскими студиями.

Забастовка сценаристов продлилась более 100 дней. Протестующие выступали за улучшение условий труда, повышение зарплат, защиту профессиональных и интеллектуальных прав.

Протесты вынудили Голливуд перенести выпуск своих новинок на неопределенный срок, так как производство медиапродуктов приостановилось. Это коснулось в первую очередь съемок сериала «Очень странные дела» и фильма «Блейд».

По оценкам, забастовка нанесла урон в $5 млрд экономике штата Калифорния. Остановка части голливудских проектов отрицательно сказалась на предприятиях общественного питания, химчистках, прокатных компаниях и других малых предприятиях.