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Гильдия актеров США начала забастовку

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) начала забастовку после безуспешных попыток переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда. Об этом в пятницу, 14 июля, Гильдия заявила на своем сайте.

«SAG-AFTRA добросовестно вела переговоры с AMPTP. Мы говорили, что нам нужен новый контракт, который бы принимал в расчет актуальные проблемы. Они ответили обычным образом… Наши карьеры теперь в опасности, поэтому мы бастуем», — говорится в сообщении.

Забастовка началась в пятницу в 00:01 по местному времени (10:01 мск). По всей стране в подобных акциях примут участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Disney, Amazon, Fox, Sony, Netflix, Paramount, Universal, Warner Bros. и других.

Днем ранее актеры Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Реми Малек и Мэтт Дэймон покинули премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленного протеста. Как отметил режиссер картины Кристофер Нолан, все они поехали писать плакаты для демонстрации.

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К ключевым требованиям бастующих относятся социальные гарантии, повышение минимальных зарплат и защита прав. Ранее в Лос-Анджелесе состоялись демонстрации сценаристов.

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