Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде

Актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант покинули премьеру своего фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленной в Голливуде забастовки. Об этом 13 июля сообщил телеканал Sky News.

Кинозвезды приехали на мероприятие на площадь Лестер-сквер в центре Лондона, но после объявления забастовки покинули показ. Стачку начали Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио. Режиссер фильма Кристофер Нолан заявил, что все поехали писать плакаты для протеста.

«К сожалению, они ушли, чтобы написать свои пикеты для того, что мы считаем неизбежной забастовкой, присоединяясь к одной из моих гильдий в борьбе за справедливую заработную плату для рабочих членов их профсоюза», — объявил гостям премьеры режиссер.

Вечером 13 июля сообщалось, что голливудские актеры могут начать забастовку. Ситуация обострится, если киноартисты не договорятся об улучшении условий труда, передает. Основные требования: повышение минимальных зарплат, соцгарантии и защита прав. Если протестная акция актеров состоится, она парализует деятельность Голливуда. Ранее в Лос-Анджелесе состоялись демонстрации сценаристов.

Газета The New York Times написала, что забастовка начнется в полночь 14 июля (10:00 мск). В ней примут участие порядка 160 тыс. актеров кино и телевидения.