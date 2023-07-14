Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина
Политика
Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс
Мир
Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Мир
Коалиция во главе с США устроила в Сирии учения с применением ПВО
Мир
Экс-разведчик США назвал британскую армию бесполезной для НАТО
Мир
Зеленский сообщил о готовности еще шести стран присоединиться к декларации G7
Армия
Рядовой Лычко меткими выстрелами по врагу помог избежать прорыва обороны
Мир
Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам
Армия
ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области
Мир
Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Мир
В конгрессе США осудили финансирование Украины
Мир
В Турции заявили о неокончательном согласии Анкары членству Швеции в НАТО
Мир
Захарова заявила о бесполезности поставок кассетных боеприпасов Украине

Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде

0
Фото: AP Photo/Invision/Vianney Le Caer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант покинули премьеру своего фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в поддержку объявленной в Голливуде забастовки. Об этом 13 июля сообщил телеканал Sky News.

Кинозвезды приехали на мероприятие на площадь Лестер-сквер в центре Лондона, но после объявления забастовки покинули показ. Стачку начали Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио. Режиссер фильма Кристофер Нолан заявил, что все поехали писать плакаты для протеста.

«К сожалению, они ушли, чтобы написать свои пикеты для того, что мы считаем неизбежной забастовкой, присоединяясь к одной из моих гильдий в борьбе за справедливую заработную плату для рабочих членов их профсоюза», — объявил гостям премьеры режиссер.

«Мы уже переросли моду на голливудские копии, ищем себя»
Китайские кинематографисты Ван Чун, Го Сюйян и Ли Юань — о наведении мостов и зоне теплоты среди вечной мерзлоты

Вечером 13 июля сообщалось, что голливудские актеры могут начать забастовку. Ситуация обострится, если киноартисты не договорятся об улучшении условий труда, передает. Основные требования: повышение минимальных зарплат, соцгарантии и защита прав. Если протестная акция актеров состоится, она парализует деятельность Голливуда. Ранее в Лос-Анджелесе состоялись демонстрации сценаристов.

Газета The New York Times написала, что забастовка начнется в полночь 14 июля (10:00 мск). В ней примут участие порядка 160 тыс. актеров кино и телевидения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023