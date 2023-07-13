Актеры Голливуда пригрозили начать забастовки

Голливудские актеры могут начать забастовку 13 июля. Ситуация обострится, если киноартисты не договорятся об улучшении условий труда, передает телеканал «Известия». Основные требования: повышение минимальных зарплат, соцгарантии и защита прав. Если протестная акция актеров состоится, она парализует деятельность Голливуда. Ранее в Лос-Анджелесе состоялись демонстрации сценаристов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.