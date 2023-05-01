Голливудские сценаристы проведут крупнейшую за 15 лет забастовку

Сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Об этом 30 апреля сообщает агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истекает 1 мая. Однако переговоры между сторонами так и не привели к какому-либо результату.

По словам сценариста сериала «Начальная школа Эбботт» Бриттани Николс, сценаристы готовятся к тому, что забастовка действительно состоится. Она считает, что это сразу же остановит разработку и производство телевизионных и кинопроектов. Если забастовка продлится продолжительное время, студии не успеют осуществить запуски осенних сезонов в срок.

Один из руководителей Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав 17 апреля в беседе с газетой The New York Times заявил, что «забастовка станет вызовом для всей отрасли». При этом переговорный комитет сообщил, что студии «не смогли предложить содержательных ответов по основным экономическим вопросам» и предложили лишь небольшие уступки в нескольких областях.

Ранее, 16 марта, тысячи работников сферы образования Лос-Анджелеса (штат Калифорния) объявили о трехдневной забастовке. Участники акции призвали направить резервные $4,9 млрд на улучшение условий образования и повышение заработной платы персоналу.