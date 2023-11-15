Когда и где наблюдать метеорный поток Леониды 18 ноября 2023 года

В ноябре у москвичей и жителей других городов появится возможность посмотреть на метеорный поток Леониды. Это один из самых ярких звездопадов года. В 2023 году его пик придется на 18-е число. Чем известен метеорный поток и где его будет видно лучше всего, рассказывают «Известия».

Метеорный поток Леониды 18 ноября — что собой представляет

Метеорным потоком в астрономии называют явление, которое происходит при сгорании метеорных тел в атмосфере Земли. Свои названия они получают в честь созвездия, где находится их радиант — область, откуда разлетаются «падающие звезды» — метеоры.

Леониды названы в честь созвездия Льва, расположенного большей частью в Северном полушарии неба. Это один из самых быстрых потоков. Скорость метеоров может достигать почти 70 км/с. Обычно можно наблюдать 15–20 метеоров в час. Но это далеко не предел.

Метеорный поток связан с кометой Темпеля – Туттля. Каждые 33 года она приближается к Солнцу, что влияет на интенсивность «звездных дождей».

Метеорный поток Леониды 18 ноября — история наблюдений

Леониды известны уже более 3,8 тыс. лет. Впервые их описал патриарх Александрийский Евтихий II. Они знамениты тем, что их метеоритные дожди, или штормы, могут быть необычайно интенсивны. Это их свойство оказало большое влияние на научное изучение метеоров, которые ранее считались атмосферными явлениями.

Когда-то даже считалось, что Леониды предвещают конец света. Так, в 1833 году метеорный поток буквально накрыл Северное полушарие. По одной из оценок, в ночном небе наблюдалось более 100 тыс. метеоров в час. Позднее в честь этого события в США появилась джазовая песня «Звезды падали на Алабаму» (Stars fell on Alabama), которую исполняли Фрэнк Синатра, Луи Армстронг и Элла Фицджеральд.

Еще один крупный поток произошел в 1998 году. Тогда в небе над Европой астрономы зафиксировали до 300 ярких белых метеоров в час, а над Канарскими островами — до нескольких тысяч.

Метеорный поток Леониды 18 ноября — когда и где наблюдать

В 2023 году своего пика метеорный поток Леониды достигнет в ночь на 18 ноября. В Московском планетарии рассказали, что россияне смогут увидеть до 15 метеоров в час. Поток будет хорошо виден на всей территории страны. Луна в это время будет находиться в фазе растущего полумесяца и не помешает любоваться одним из самых ярких звездопадов осени.

Наблюдать метеорный поток лучше всего вдали от освещенных дорог с полуночи до рассвета. Там, где небо темнее, а горизонт более открытый, «падающие звезды» видны даже невооруженным глазом.

В этом месяце россияне также смогли увидеть метеорный поток Южные Тауриды. Его активность пришлась на 5 ноября, но отдельные метеоры можно наблюдать вплоть до 20 ноября.