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Когда и где наблюдать метеорный поток Южные Тауриды 5 ноября 2023 года

Россияне смогут наблюдать метеорный поток Южные Тауриды в ночь на 5 ноября
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В начале ноября россияне смогут наблюдать один из самых ярких метеорных потоков осени — Южные Тауриды. В 2023 году его пик придется на 5 ноября. Чем известен метеорный поток и где его будет видно лучше всего, рассказывают «Известия».

Метеорный поток Южные Тауриды 5 ноября — что собой представляет

Метеорный поток Тауриды — один из класса малых метеорных потоков в созвездии Тельца, который состоит из Южных и Северных Таурид. Наблюдать его можно ежегодно с сентября по декабрь.

Этот метеорный поток уникален тем, что метеоры имеют более крупный размер и невысокую скорость, благодаря чему увидеть Тауриды в ночном небе гораздо проще.

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Происхождение потока связывают с кометой Энке. Это короткопериодическая комета из семейства Юпитера, открытая в январе 1786 года французским астрономом Пьером Мешеном в Парижской обсерватории. Однако свое название она получила по фамилии немецкого астронома Иоганна Энке, который первым рассчитал ее орбиту.

В прошлом из кометы выделились огромные шлейфы метеорных частиц, которые ежегодно проникают в атмосферу Земли. Существует мнение, что взорвавшийся над Землей в 1908 году космический объект, известный в науке как Тунгусский метеорит, принадлежал именно к этому метеорному потоку.

Метеорный поток Южные Тауриды 5 ноября — когда и где наблюдать

В 2023 году метеорный поток можно наблюдать уже с середины сентября. Пик его активности придется на 5 ноября и завершится ближе к 20 ноября. Астрономы прогнозируют от пяти до десяти метеоров в час. Причем метеоры могут образовывать болиды — крупные и яркие метеоры. Поэтому зрелище обещает быть запоминающимся.

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Место входа метеоров найти в небе достаточно просто. Для этого необходимо ориентироваться на созвездие Плеяды. Это одно из наиболее ярких звездных скоплений и одно из ближайших к Земле. Его видно невооруженным глазом даже в городских условиях. Для поиска можно воспользоваться специальным бесплатным приложением Stellarium.

Наблюдать метеорный поток лучше всего в сельской местности вдали от освещенных дорог с полуночи до рассвета. Молодая Луна в эту ночь скроется за горизонт и не помешает наблюдениям.

Метеорным потоком в астрономии называют явление, которое происходит при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел. Свои названия они получают в честь созвездия, где находится их радиант, то есть области в небесной сфере, откуда разлетаются «падающие звезды» — метеоры.

Ранее «Известия» рассказали о метеорном потоке Ориониды, который также появляется осенью.

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