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Красный дождь: когда и где можно увидеть звездопады Дракониды и Ориониды

Два метеорных дождя станут самыми запоминающимися событиями в году
Фото: Getty Images/VCG
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Каждый год осенью жители Земли могут наблюдать необычные астрономические явления — метеорные потоки Дракониды и Ориониды. В 2023 году они достигнут своего пика в октябре: за звездопадом Дракониды стоит наблюдать 8–10 октября, а за звездопадом Ориониды — 21–22 октября. Эксперты считают, что для наблюдения за звездопадами в этом году складываются благоприятные условия. Где и во сколько можно увидеть метеорные потоки в Москве и других городах России — в материале «Известий».

Звездопады Дракониды и Ориониды в октябре 2023 года

Любители звездного неба смогут увидеть метеорный поток Дракониды в период с 6 по 10 октября. Пик звездопада продлится с ночи 9 октября и продлится до утра 10 октября.

Согласно классической версии, название происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. «Родительское» тело Драконид — комета 21P/Джакобини – Циннера, поэтому метеорный поток также иногда называют Джакобинидами.

Ориониды, пик которых приходится в ночь на 22 октября, считаются одними из самых красивых астрологических явлений года. Рой метеоритных тел можно увидеть всякий раз, когда точка излучения потока — в созвездии Орион — находится над горизонтом. Данное событие происходит два раза в год: весной и осенью. Количество видимых космических объектов будет становится ярче по мере увеличения точки излучения в небе. Прародителем Ориониды стала знаменитая комета Галлея.

звездопад
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Справка «Известий»

Метеоры — это вспышки от сгорающих в атмосфере небольших космических тел, например комет. Метеорный поток Дракониды будет сравнительно небыстрым: около 15 метеоров в час, тогда как звездопад Ориониды пройдет на скорости до 25 метеоров в час. Директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев уточняет, что Дракониды — медленные частицы, содержащие в составе азот и кислород, придающие небесному явлению красноватый оттенок. Ориониды, наоборот, влетают в атмосферу Земли на скорости 66 км/с и светятся белым.

Земля ежегодно пересекает метеорный поток, когда оказывается в определенной части своей орбиты.

Когда, где и во сколько смотреть звездопады в России

Увидеть метеоритный дождь можно будет невооруженным глазом: синоптики обещают безоблачную, располагающую к астрономическим наблюдениям погоду. Однако эксперты отмечают, что свечение небесных тел будет несильным. Ведущий сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров советует поехать за город, где нет отвлекающих факторов и городской засветки, которые мешают восприятию. Эксперты напоминают, что человеческому глазу необходимо около 15–20 минут, чтобы привыкнуть к темноте. Метеорные потоки исходят от радианта и могут появляться в любой части неба.

Дракониды — один из наиболее удобных для наблюдений метеорных потоков в России. Астрономы утверждают, что полумесяц убывающей луны не помешает наблюдениям звездопада. Радиант метеорного потока достигнет наивысшей точки на небе вечером, при наступлении темноты. Удачный вид на звезды открывается жителям северных регионов страны.

звездопад
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В октябре 2023 года самым зрелищным явлением в астрологии станут Ориониды. Луна в своей первой четверти уйдет за горизонт около полуночи, как раз когда радиант Орионид поднимется на небосвод. Он достигнет наивысшей точки около 2 часов утра по местному времени в обоих полушариях. Эксперты рекомендуют искать метеоры на расстоянии в 45–90 градусов от точки радианта, которая находится в созвездии Ориона. Наблюдать Ориониды можно будет до рассвета.

Для жителей Москвы в эти даты будут открыты астрономические обсерватории в парке «Сокольники», парке Горького, Московском планетарии и другие. Как правило, наблюдения в большинстве павильонов начинается в 21 час с погрешностью полчаса-час.

Любителям изучения космоса стоит знать, что в октябре помимо звездопадов можно будет изучать яркий свет Юпитера, Венеры и других планет-гигантов.

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Загадать желание, когда падает звезда

Традиция загадывать желание на падающую звезду зародилась еще во времена античности. Согласно древнегреческой легенде, в определенный промежуток времени боги открывали портал между небом и землей, чтобы наблюдать за жизнью людей. В эти моменты люди могли видеть падающие с неба звезды. Считалось, что боги слышали желания людей и воплощали их. В некоторых культурах падающая звезда означала человеческую душу, которая странствовала между двумя мирами.

звездопад
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Наши предки верили, что за короткое мгновение, пока падает звезда, человек успевает загадать первое, зато самое важное из своих желаний. Тем, кто хочет приобщиться к традиции и тоже загадать желание на падающую звезду, нужно повернуться лицом к востоку. Древние были уверены, в этом положении вселенная наиболее восприимчива к мольбам людей. Произносить желание необходимо до того, как небесное тело исчезнет из поля зрения.

Медики утверждают, что астрологические события могут сказываться на эмоциональном состоянии и поведении людей. В это время не рекомендуется вступать в конфликтные ситуации и совершать необдуманные поступки. Время звездопадов является идеальным периодом для отдыха, реализации новых идей и занятий любимым делом.

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