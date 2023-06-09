День падения Тунгусского метеорита — 115 лет с момента катастрофы

В 1908 году в Сибири произошла самая масштабная космическая катастрофа в новейшей истории — падение Тунгусского метеорита. 30 июня 2023 года этому событию исполняется 115 лет, а ученые всё еще не могут точно сказать, что именно к ней привело. О том, какие теории существуют на сегодняшний день и как с Тунгусским метеоритом связан Никола Тесла, читайте в материале «Известий».

Тунгусский метеорит — история

Утром 30 июня 1908 года над бассейном реки Подкаменная Тунгуска было замечено очень яркое небесное тело, которое летело с юго-востока на северо-запад. Движение объекта сопровождалось звуками, похожими на гром, он оставлял за собой плотный пылевой след. После световых явлений прозвучал сверхмощный взрыв. По разным оценкам, он произошел на высоте от 5 до 15 км, его мощность составила 10-40 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощность бомбы, взорвавшейся в Хиросиме в 1945 году, составляла около 15 мегатонн.

Взрывная волна уничтожила лес на площади более 2 тыс. кв м. Взрыв был настолько сильным, что в Иркутске, а также в нескольких городах Западной Европы сейсмологи зарегистрировали толчки, исходившие из эпицентра катастрофы.

Через несколько дней об этом событии в газете «Сибирская жизнь» написал просветитель и этнограф Александр Адрианов. Однако широкой огласки история не получила. Это было связано с тем, что взрыв произошел в отдаленной и труднодоступной местности, а его свидетелями были только немногочисленные жители местных поселений и эвенки-кочевники.

Кроме того, одновременно с событиями в Сибири происходили и другие явления. По всему миру фиксировались аномалии, связанные с возмущениями магнитного поля Земли. В России, большинстве стран Европы и некоторых регионах Азии наблюдалось ночное «свечение» неба. Темнота не наступала после захода солнца даже в тех местах, где такого никогда не происходило. Закаты и сумерки при этом были окрашены в необычные тона: ярко-красные, зеленоватые, желтые и розовые. Также сообщалось о серебристых облаках, солнечных гало и других оптических эффектах. О том, что эти явления могут быть связаны с произошедшим в Сибири, исследователи задумались не сразу.

В 1920-х годах минералог Леонид Кулик наткнулся на заметку Адрианова и предположил, что описанные в ней события вызваны падением метеорита. При поддержке Академии наук СССР он организовал первую экспедицию к месту катастрофы. В ходе этой поездки исследователи собрали свидетельства очевидцев, на основе которых удалось более точно установить место предполагаемого падения.

В 1927-1939-х годах Кулик организовал еще четыре экспедиции, уже гораздо более результативные. Ученые нашли эпицентр взрыва и исследовали уничтоженный участок леса. Интересным открытием стало то, что деревья вокруг были повалены радиально, однако в самом центре лес остался стоять, но без ветвей.

Тем не менее, остатков метеорита или другого небесного тела обнаружено не было, равно как и ударного кратера, который должен был остаться на месте падения.

В 1938 году была сделана аэрофотосъемка места катастрофы. В 1941 году готовилась еще одна экспедиция, но она не состоялась из-за Великой Отечественной войны.

В 1958 году Комитет по метеоритам Академии наук СССР провел еще три экспедиции в эпицентр катастрофы. В это же время начала работу комплексная самодеятельная экспедиция, организованная энтузиастами-любителями. Позднее она была преобразована в Комиссию по метеоритам и космической пыли Сибирского отделения Академии наук СССР.

В 1990-х годах ученые с помощью компьютерного моделирования смогли воссоздать момент падения. Однако ответов на вопрос, из-за чего именно произошел взрыв, реконструкция не дала.

Исследования Тунгусской катастрофы продолжаются до сих пор, однако конкретных результатов они не принесли. Даже название Тунгусский метеорит имеет формальное значение, так как нельзя с уверенностью сказать, какое небесное тело упало в Сибири в 1908 году.

Тунгусский метеорит — теории

На сегодняшний день существует более 100 теорий Тунгусской катастрофы. Наиболее популярной из них является кометная теория. Она гласит, что тело, упавшее в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, было кометой. При входе в атмосферу Земли она начала быстро испаряться, так как ядро этих объектов состоит из замерзшего газа и пыли. Резкий выброс газа привел к взрыву, а остатки кометы испарились.

Согласно астероидной теории, упавшее во время Тунгусской катастрофы тело состояло из камня или железа. При этом оно либо полностью сгорело в атмосфере, либо его обломки по каким-то причинам до сих пор не найдены. Существует также версия, что железный метеорит вошел в земную атмосферу под определенным углом, взорвался, потеряв около половины массы, а затем улетел обратно в космос. Это объяснило бы отсутствие ударного кратера на месте взрыва.

Согласно другим предположениям, в 1908 году в Сибири могло произойти извержение палеовулкана, необычное землетрясение, техногенная катастрофа, схожая с ядерным взрывом, крушение космического корабля и другие явления. Однако ни одна из версий не дает исчерпывающего объяснения произошедшего.

Тунгусский метеорит и Никола Тесла

Существует также неподтвержденная теория, согласно которой Тунгусская катастрофа является следствием экспериментов изобретателя и инженера Николы Теслы. Она была популярна в интернете в 2010-х годах, хотя первые упоминания о связи ученого и Тунгусского метеорита появились в начале 2000-х годов.

Так, Тесла якобы проводил эксперимент по переброске мощного энергетического импульса на большое расстояние с помощью башни Ворденклиф. По некоторым данным, в интервью газете The New York Times изобретатель утверждал, что его установка по беспроводной передаче энергии может превратить обширную территорию земли в безжизненную пустыню. Также сообщалось, что незадолго до Тунгусской катастрофы Тесла скупал карты Сибири и отмечал на них место «падения метеорита».

Новый виток развития эта теория получила, когда некий Михаил Шапкин опубликовал в Сети документ под названием «Неизвестная рукопись Теслы», в которой ученый якобы подробно описал свой эксперимент.

Тем не менее, никаких доказательств причастности Теслы к Тунгусской катастрофе нет. Попытки журналистов и других заинтересованных лиц связаться с Шапкиным не увенчались успехом, оригинал «рукописи» никто не видел, а других документальных свидетельств подобных экспериментов ученого не существует.