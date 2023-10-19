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Метеорный поток Ориониды 22 октября 2023 года — когда и где наблюдать

Пик метеорного потока Ориониды придется в ночь на 22 октября
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Фото: Global Look Press/dpa/Marco A. Ludwig
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Ориониды — один из самых известных и доступных для наблюдения метеорных потоков. Он станет самым зрелищным астрономическим явлением этой осени. О происхождении метеорного потока, когда и где его лучше наблюдать, рассказывают «Известия».

Метеорный поток Ориониды 22 октября 2023 года — что собой представляет

Метеорные потоки в астрономии — это явление, которое происходит при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел: осколков комет, астероидов или же космического мусора. Свои названия они получают в честь созвездия, где находится их радиант, то есть область в небесной сфере, откуда разлетаются «падающие звезды» — метеоры.

Радиант Ориониды расположен в пределах созвездия Орион. Оно находится в области небесного экватора, к северу от достаточно яркой оранжево-красной звезды Бетельгейзе, и хорошо видно в октябре. В ясную и безлунную ночь в Орионе можно разглядеть до 120 звезд, включая рой метеоритных тел.

Ориониды хорошо видны всякий раз, когда созвездие Орион находится над горизонтом. Среднее количество метеоров составляет около 20 в час. Это больше, чем у любого другого метеорного потока в октябре и ноябре. Они могут появляться по всему небу, пролетая со скоростью 66 км/с.

Метеорный поток Ориониды 22 октября 2023 года — происхождение

Прародителем же Орионид считается знаменитая комета Галлея, названная в честь ее первооткрывателя английского астронома Эдмунда Галлея. Причем упоминания о ней наряду с другими астрономическими явлениями содержатся еще в византийских и древне-русских летописях.

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Это единственная комета, которую хорошо видно с Земли даже невооруженным глазом. По форме она напоминает охотника из древнегреческой мифологии.

Наша планета пересекает ее орбиту дважды в год — в мае и октябре. В конце весны с кометой связывают метеорные потоки Эта-Аквариды, известные как Майские Аквариды.

Метеорный поток Ориониды 22 октября 2023 года — история открытия

За Орионидами наблюдали еще с древних времен. Однако понимание их природы произошло гораздо позднее. Первым периодичность метеорного потока установил американский астролог-любитель Эдвард Херрик, сотрудник библиотеки Йельского университета. В 1839 году он выявил, что активность одного из самых ярких звездопадов осени приходится на период с 8 по 15 октября. Он первым открыл и периодичность августовских Персеид.

Исследование Орионид также связывают с именем британского астронома Александра Гершеля. В 1864 году ученый зарегистрировал 14 метеоров и спрогнозировал дату их следующего появления.

В дальнейшем с появлением более точных астрономических приборов были установлены скорость метеорного потока и его интенсивность.

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Метеорный поток Ориониды 22 октября 2023 года — когда и где наблюдать

Отдельные метеоры Ориониды можно наблюдать уже с начала месяца. Однако пик активности придется на 22 октября и завершится ближе к 7 ноября. Радиант метеорного потока начнет восходить после 23:00 на востоке и к 06:00 окажется на юге в максимально высоком положении над горизонтом. Таким образом, оптимальным временем для наблюдения станет вторая половина ночи.

Наблюдать метеоры можно будет в течение нескольких секунд и даже минуты. В ночном небе они часто оставляют яркие следы из раскаленных частиц белого, а иногда красного, сине-зеленого, желтого или оранжевого цвета. Луна около полуночи уйдет за горизонт и не помешает насладиться звездопадом и загадать желания.

Для жителей Москвы на протяжении всего времени будут открыты обсерватории в Московском планетарии, в парке «Сокольники» и парке Горького. Павильоны будут доступны с 21:00. Кроме того, россияне могут присоединиться к прямой трансляции наблюдений, ведущейся с помощью роботизированного телескопа Slooh. Она начнется 21 октября в 2:59 мск.

Ранее «Известия» рассказали о метеорном потоке Персеиды, который ежегодно появляется в конце лета со стороны созвездия Персей.

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