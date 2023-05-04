В тени Земли: чем интересно лунное затмение 5 мая

Последний рабочий день короткой майской недели завершится полутеневым лунным затмением. Что означает этот вид астрономического явления и где 5 мая можно будет увидеть красную Луну — читайте в материале «Известий».

Что такое лунное затмение и во сколько смотреть 5 мая

Первое полутеневое затмение Луны в 2023 году можно будет увидеть 5 мая, оно начнется в 18:14 по московскому времени и продлится 4 часа 17 минут — до 22:31. Наибольшая полутеневая фаза наступит в 20:23 по мск. Луна пройдет через южную часть земной полутени за 5,5 дня до перигея или суперлуния (когда она будет ближе всего к Земле и будет казаться больше). В момент затмения видимый диаметр Луны будет на 0,13% больше среднего, а расстояние Луны от Земли составит 380 236 км. Это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года и до сентября 2042 года.

В астрономии лунным затмением называют «попадание Луны в конус тени от Земли», когда солнечные лучи не достигают естественного спутника нашей планеты. Такое явление случается только в полнолуние и при условии, что Солнце, Земля и Луна и выстраиваются на прямой линии друг напротив друга. Различают полное, частичное и полутеневое затмения — в зависимости от того, полностью или частично Луна попадает в земную тень или оказывается в полутени планеты.

Фазы затмения Луны Фото: Getty Images/ Brian Stetson

Астрономы рекомендуют следить за ходом Луны в бинокль или телескоп. Ориентиром для наблюдения станет созвездие Весов. Для неопытного наблюдателя полутеневое затмение будет наименее интересным, поскольку Луна с небосвода не исчезнет, а лишь станет менее яркой. Без специальной оптики заметить разницу будет трудно.

Лунное затмение 05.05.2023: где будет видно

В России наблюдать редкое астрономическое явление можно будет почти во всех регионах, за исключением Чукотки, Таймыра и Москвы. В столице Луна в момент наибольшего затмения будет находиться почти над горизонтом, и рассмотреть ее помешают дома и деревья.

Также затмение будет видно в небе над Азией и Океанией, Австралией, Африкой, Антарктидой и большей частью Европы (в основном в Восточном и Центральном регионах). Всего в 2023 году состоится два лунных затмения. Второй раз Земля частично скроет спутник 28 октября. Луна пройдет через тень Земли между 22:36 и 23:53 мск. Наибольшая теневая фаза ожидается в 23:13 мск. Видимый диаметр спутника будет больше среднего на 2,7%, а расстояние от Луны до Земли составит 369,6 км. Луна пройдет через северную часть тени Земли, но весьма далеко от центра ее тени.

Увидеть необычное явление можно будет как в Евразии, так и в некоторых регионах Азии, Африки, Австралии и Восточной Америки. Из Москвы затмение будет видно в южной части неба.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Отметим, что нередко за две недели или 14 дней спустя после лунного затмения происходит солнечное. Так было и в этот раз: солнечное затмение на Земле можно было наблюдать 20 апреля, а в прошлое полнолуние, 9 апреля, над Москвой взошла красная Луна. Это происходит потому, что при определенных положениях нашей планеты атмосфера Земли преломляет солнечный свет, придавая ему красноватый оттенок. Кроме того, на окраску луны влияет влажность воздуха.

Лунное затмение 5 мая 2023 года: как влияет на человека

Полутеневое затмение 5 мая завершит долгий коридор затмений, открытый 20 апреля гибридным солнечным. По данным астрологов, в момент, когда тень Земли закроет Луну от Солнца, спутник будет находиться в Скорпионе. Полнолуние в Скорпионе считается наиболее сложным из всех. Во-первых, планеты, курирующие Скорпион (Марс и Плутон), в это время будут ослаблены. Во-вторых, считается, что пока Луна скрыта в тени Земли, течение энергий может действовать разрушительно.

Влияние затмения и полнолуния на жителей планеты начнется уже 4 мая и сохранится до 12 мая, когда завершится третья фаза лунного месяца.

Из-за преломления солнечного света Луна может быть не только красной, но также желтой, оранжевой, фиолетовой и даже голубоватой. Цветная Луна — явление нечастое.

С полнолунием связано множество человеческих суеверий и убеждений. Подтвержденный факт, что в полнолуние особо чувствительные люди спят хуже, чем обычно. Однако на психически здоровую личность лунное затмение не оказывает никакого влияния, пояснила «Известиям» психолог Анна Карташова. С ней согласен старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин. «Лунное затмение подействует только на тех, кто думает, что оно на них подействует. В силу того, что они подстроят свое поведение и ощущения под собственные ожидания», — сказал эксперт.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Тревожных людей астрологи предупреждают, что в этот период общий агрессивный фон возрастет, повсюду будут бушевать страсти, а вместе с этим пойдет вверх кривая травматизма, насилия и риск всевозможных катастроф. В выигрыше окажется тот, кто сумеет обуздать свои эмоции и включит холодный рассудок и трезвый расчет.

Вместе с тем это отличное время, чтобы укрепить свою физическую форму и психологическую устойчивость. Удачными будут полная смена имиджа и эксперименты с внешностью, а также участие в психологических тренингах или иных активностях.