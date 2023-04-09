В Сети появились кадры красной Луны над Москвой

Жители Москвы могли наблюдать красную Луну прошлой ночью. Яркие кадры полнолуния появились в Сети вечером 8 апреля.

Апрельское полнолуние называют пасхальным, а также розовым. Считается, что такое определение Луна получила от ярко-розового полевого цветка Phlox subulata, который цветет весной.

Ранее Луну красного оттенка можно было наблюдать в небе столицы 17 октября 2022 года. Тогда специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила необычный цвет спутника увеличением влажности воздуха и приближением теплого атмосферного фронта.