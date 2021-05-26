Астролог дала рекомендации россиянам в день лунного затмения

Астролог Елена Данилова рекомендовала россиянам не начинать важные дела и отложить принятие решения в день лунного затмения 26 мая.

Ранее сообщалось, что 26 мая жители Земли могли наблюдать полное лунное затмение. Уточняется, что затмение так называемой Суперлуны в этом году наблюдалось в среду с 12:45 до 15:53 мск.

«По возможности не стоит нагружать себя и обременять социальной активностью. За три часа до и после пика затмения — 14:18 по московскому времени — благоприятно остаться дома, не употреблять пищу, уделить время себе, заняться духовными практиками», — сказала Елена Данилова.

По ее словам, влияние затмения сохранится еще в течение недели, а эмоциональная нестабильность может стать причиной конфликтов и недопонимания.

Астролог призвала граждан постараться быть наблюдателем и не вовлекаться в выяснение отношений, не делать резких движений.

Физическая активность поможет справиться с эмоциональным перегрузом, при этом благоприятными в этот день станут уборка помещения и благотворительность, заключила специалист.

Между тем психолог Анна Карташова рассказала «Известиям», что на психически здоровую личность лунное затмение не оказывает никакого влияния.

В России затмение могли увидеть жители Дальнего Востока. При этом большей части регионов России, в том числе и Москве, зрелище было недоступно.

Полные и частные фазы также можно будет рассмотреть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, а также на восточном побережье Азии.

Ранее в этот же день стало известно, что 26 мая произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: помимо затмения Луны, это перигей и полнолуние. Такое сочетание явлений происходит примерно раз в 12 лет.