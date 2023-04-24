Полутеневое затмение Луны произойдет 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария в понедельник, 24 апреля.

В беседе с ТАСС специалисты отметили, что наблюдать за явлением смогут жители российских регионов, за исключением Чукотки и Таймыра.

Луна пройдет через полутень Земли в пятницу, 5 мая, с 18:14 до 22:31. Таким образом, затмение будет длиться более четырех часов. В планетарии уточнили, что понаблюдать за ним возможно, если будет стоять ясная погода.

Потемневший диск Луны будет хорошо виден из Антарктиды, Азии, Южной и Восточной Европы, Австралии, Африки, отмечает телеканал «360». В Москве наблюдению могут помешать дома и деревья, поскольку Луна будет находиться низко над горизонтом.

В ноябре прошлого года впервые за 442 года в Японии можно было бы наблюдать одновременное затмение Луны и Урана.