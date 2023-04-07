Солнечные и лунные затмения — 2023. Инфографика

В 2023 году жители Земли смогут наблюдать несколько солнечных и лунных затмений.

Всего в течение года ожидается четыре небесных шоу — два лунных и два солнечных затмения. Однако россияне смогут увидеть только то, как изменится вид ночного светила.

Первый раз астрономическое явление можно будет посмотреть 5 мая. Такой тип лунного затмения называют полутеневым — заметно будет лишь то, как слегка померкнет свет от небесного тела. Зрелище откроется практически по всей территории России.

Второй раз лунное затмение астрономы прогнозируют осенью, 28 октября. Оно также относится к классу полутеневых, а увидеть астрономический феномен с территории РФ можно будет во всех фазах.

Первое солнечное затмение же случится 20 апреля, его причисляют к кольцеобразным, или гибридным. Оно будет длиться в общей сложности 76 секунд. Второе астрономическое явление должно произойти 14 октября. Оба раза заметить изменения с территории России не получится.

Тем не менее 31 августа ожидается явление, известное как суперлуние, — Луна в стадии полнолуния будет выглядеть непривычно крупной за счет наибольшего сближения с Землей. Это зрелище будет хорошо видно россиянам.