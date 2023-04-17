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Солнечное затмение 20 апреля — где будет видно и во сколько смотреть

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Yuli Seperi
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Необычное природное явление — солнечное затмение, смогут наблюдать жители Земли в четверг, 20 апреля. В некоторых регионах земного шара можно будет увидеть, как солнце скроется полностью, в других местах затмение будет кольцеобразным. Где и во сколько можно будет наблюдать небесное шоу и сколько оно будет длиться — читайте в материале «Известий».

Каким будет солнечное затмение 20 апреля

Апрельское солнечное затмение будет первым из двух прогнозируемых в 2023 году. Второй раз астрономический феномен произойдет 14 октября. Кроме того, ожидаются два лунных затмения. Подробнее о датах и особенностях природных явлений — в специальном календаре «Известий».

Солнечное затмение 20 апреля относится к так называемым гибридным — из разных частей планеты оно будет выглядеть по-разному: полным или кольцеообразным.Это астрономическое явление относится к саросу 129. Следующее затмение этого сароса произойдет 30 апреля 2041 года.

Где и во сколько смотреть солнечное затмение 20 апреля

По московскому времени затмение начнется в 07:12. Его максимальная фаза продлится 1 минуту и 16 секунд.

Всё совпало: как увидеть кольцевое солнечное затмение
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Однако с территории России никаких изменений на солнечном диске увидеть будет нельзя. Вид на затмение откроется над Индийским и Тихим океаном, его смогут наблюдать жители Австралии, Индонезии, Восточного Тимора. Частично астрономическое явление будет видно с территории Филиппинских островов, на севере Новой Зеландии, в Малайзии, Камбоджи, в южной половине Вьетнама, на юге Лаоса, на юго-восточном побережье Китая и Японии.

В первые дни февраля жители Земли могли наблюдать уникальный феномен — сближение так называемой зеленой кометы с планетой. Такое событие происходит впервые за 50 лет, и его свидетелями в том числе стали жители России.

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