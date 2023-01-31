1 февраля зеленая комета приблизится к Земле: где и когда смотреть

В первые дни февраля с Землей сблизится комета C/2022 E3 (ZTF), которая подходит к планете всего раз в 50 тыс. лет. Последний раз это астрономическое явление могли наблюдать неандертальцы в эпоху верхнего палеолита. Когда и откуда можно будет увидеть небесное шоу — читайте в материале «Известий».

Какая комета подлетит к Земле в феврале 2023 года

Впервые о комете C/2022 E3 (ZTF) научное сообщество заговорило весной 2022 года. Своим открытием небесное тело обязано калифорнийским астрономам Брайсу Болину и Фрэнку Маски. Первоначально ученые приняли ее за астероид, но вскоре обнаружили за объектом облако пыли, «кому», характерное для комет.

Из-за особого оттенка головной части кометы ее называют зеленой. Она оставит за собой желтоватый пылевой след.

«Комета, точнее окружающая ядро кометы оболочка (кома), приобрела цвет из-за окутывающего ее газа из молекул циана или двухатомного углерода», — объяснил оптическое явление в беседе с «Известиями» председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов.

По расчетам ученых, комета приблизилась к Солнцу на расстояние 166 млн км, а затем, совершив петлю, направилась к Земле. Никакой угрозы для жителей планеты небесное тело не несет.

Более того, по словам Шустова, кометы, которые можно видеть невооруженным глазом, появляются на небе практически каждый год.

Где и когда смотреть на зеленую комету в феврале 2023 года

Различить летящую в небе комету жители Северного полушария через оптические приборы смогут уже с 26 января, но наиболее ярко она проявится 1 февраля и будет видна в ночь на 2 февраля. В этот время небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние 42 млн км. С Земли ее будет видно в районе созвездия Северная Корона после заката.

Рассмотреть комету в первый день февраля можно будет и невооруженным глазом, а более зрелищным небесное представление сделает любой бинокль или телескоп. С виду объект будет напоминать полосу с зеленоватым свечением на темном небе. Начиная со 2 февраля след от кометы начнет угасать.

Ранее «Известия» собрали в специальном материале все солнечные и лунные затмения, которые произойдут в 2023 году.