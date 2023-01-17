Недавно открытая зеленая комета приблизится к Земле 1 февраля

Недавно открытая учеными зеленая комета C/2022 E3 приблизится к Земле 1 февраля. Об этом сообщает Newsweek в понедельник, 16 января.

Согласно данным Йоркского университета, зеленая комета пролетит в 42 км от Земли. По словам ученых, небесное тело можно будет наблюдать невооруженным глазом в районе созвездия Северная Корона. Сейчас комету можно видеть только через мощные бинокли или небольшие телескопы.

Если 1 февраля погода будет ясной, комету C/2022 E3 можно будет наблюдать на небе в виде тусклого зеленоватого свечения с хвостом.

О зеленой комете стало известно в 2022 году — ее заметили калифорнийские астрономы. Небесное тело отнесли к долгопериодическим кометам. В последний раз она пролетала мимо Земли около 55 тыс. лет назад, в каменном веке, а следующего пролета может и не быть, пишет «Ридус».

Специалисты предполагают, что после нынешнего прилета комета будет навсегда выброшена за пределы Солнечной системы, отмечает сайт aif.ru.

Кометы — это малые тела, вращающиеся вокруг Солнца по вытянутой орбите. При приближении к нему они нагреваются и выделяют газ, светящийся в солнечном свете в виде комы и хвоста, отмечает «Газета.Ru».