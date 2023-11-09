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В СФ предложили перенести на конец 2024 года уплату утильсбора автопроизводителями

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Глава комитета Совета Федерации по экономической политики Андрей Кутепов предлагает перенести уплату утилизационного сбора крупными российскими автопроизводителями на декабрь 2024 года. Письмо с таким предложением сенатор направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и помощнику президента России Максиму Орешкину (документ есть в распоряжении «Известий»).

«Предлагается рассмотреть возможность переноса ежеквартальных сроков уплаты утилизационного сбора в бюджет на декабрь 2024 года для системообразующих отечественных автопроизводителей с численностью работников более 10 тыс. человек (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УАЗ)», — говорится в документе.

По его словам, предприятия автомобильной промышленности в течение года ежеквартально выплачивают в федеральный бюджет утилизационный сбор. При этом для поддержки ликвидности крупнейших автопроизводителей в 2020 году, а также в 2022–2023 годах кабмин решил перенести сроки уплаты на декабрь. Такие решения обеспечили предприятия автопрома оборотными средствами в течение года, уверен Кутепов.

Как отметил сенатор, в течение 2023 года возник ряд негативных факторов, которые «повлекли за собой дополнительные многомиллиардные расходы у отечественных автопроизводителей». В частности, он упомянул рост ключевой ставки (15% годовых), необходимость формирования запасов комплектующих, усложненные логистические, платежные и корпоративные схемы поставок в связи с отказом зарубежных перевозчиков от сотрудничества, сокращение объемов экспорта российских авто и другое.

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28 сентября стало известно, что в следующем году на поддержку российского автопрома из федерального бюджета планируется направить более 30 млрд рублей. Это почти на 3,3 млрд рублей больше объема средств, выделенных отечественным автопроизводителям в 2023 году. Так, на финансирование программы льготного автокредитования в следующем году в бюджете предусмотрено 12,3 млрд рублей.

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