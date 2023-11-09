В СФ предложили перенести на конец 2024 года уплату утильсбора автопроизводителями

Глава комитета Совета Федерации по экономической политики Андрей Кутепов предлагает перенести уплату утилизационного сбора крупными российскими автопроизводителями на декабрь 2024 года. Письмо с таким предложением сенатор направил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко и помощнику президента России Максиму Орешкину (документ есть в распоряжении «Известий»).

«Предлагается рассмотреть возможность переноса ежеквартальных сроков уплаты утилизационного сбора в бюджет на декабрь 2024 года для системообразующих отечественных автопроизводителей с численностью работников более 10 тыс. человек (АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, УАЗ)», — говорится в документе.

По его словам, предприятия автомобильной промышленности в течение года ежеквартально выплачивают в федеральный бюджет утилизационный сбор. При этом для поддержки ликвидности крупнейших автопроизводителей в 2020 году, а также в 2022–2023 годах кабмин решил перенести сроки уплаты на декабрь. Такие решения обеспечили предприятия автопрома оборотными средствами в течение года, уверен Кутепов.

Как отметил сенатор, в течение 2023 года возник ряд негативных факторов, которые «повлекли за собой дополнительные многомиллиардные расходы у отечественных автопроизводителей». В частности, он упомянул рост ключевой ставки (15% годовых), необходимость формирования запасов комплектующих, усложненные логистические, платежные и корпоративные схемы поставок в связи с отказом зарубежных перевозчиков от сотрудничества, сокращение объемов экспорта российских авто и другое.

28 сентября стало известно, что в следующем году на поддержку российского автопрома из федерального бюджета планируется направить более 30 млрд рублей. Это почти на 3,3 млрд рублей больше объема средств, выделенных отечественным автопроизводителям в 2023 году. Так, на финансирование программы льготного автокредитования в следующем году в бюджете предусмотрено 12,3 млрд рублей.