Автоэксперт рассказал о плюсах отмены необходимости предъявления ОСАГО в ГИБДД

Решение об исключении полиса ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации авто в связи со сменой владельца напрашивалось уже давно. Для автомобилистов оформлять страховку после регистрации авто будет гораздо удобнее, заявил 8 ноября в разговоре с «Известиями» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении накануне, 7 ноября.

«Это решение напрашивалось уже давно. Во-первых, с точки зрения финансов мы должны понимать, что человек, который купил автомобиль, и так отдал большую сумму, а впереди еще траты на регистрацию автомобиля. Да, сумма не космическая, но тем не менее у водителя есть 10 суток, чтобы поставить машину на учет, но нужно еще и оформить ОСАГО — это тоже время и деньги, потому что везде разные коэффициенты, стоимость, выгода и так далее. То есть это будет гораздо удобнее — оформлять страховку уже после регистрации автомобиля», — прокомментировал Кондрашин.

7 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили «Известиям», что водителям такси могут позволить «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Согласно опросу, проведенному специалистами ЦСР, 71% водителей такси использует автомобиль не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. При этом 57% опрошенных работают в такси на собственных машинах. Однако они в любом случае обязаны приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси, который в несколько раз дороже обычной страховки.