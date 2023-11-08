Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ ртутного карьера
Мир
Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов
Армия
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
Армия
ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Общество
ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
Мир
В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет

Автоэксперт рассказал о плюсах отмены необходимости предъявления ОСАГО в ГИБДД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение об исключении полиса ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации авто в связи со сменой владельца напрашивалось уже давно. Для автомобилистов оформлять страховку после регистрации авто будет гораздо удобнее, заявил 8 ноября в разговоре с «Известиями» автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении накануне, 7 ноября.

«Это решение напрашивалось уже давно. Во-первых, с точки зрения финансов мы должны понимать, что человек, который купил автомобиль, и так отдал большую сумму, а впереди еще траты на регистрацию автомобиля. Да, сумма не космическая, но тем не менее у водителя есть 10 суток, чтобы поставить машину на учет, но нужно еще и оформить ОСАГО — это тоже время и деньги, потому что везде разные коэффициенты, стоимость, выгода и так далее. То есть это будет гораздо удобнее — оформлять страховку уже после регистрации автомобиля», — прокомментировал Кондрашин.

Без ОСАГО: правила регистрации автомобилей в РФ могут изменить
При постановке машины на учет страховка будет необязательной

7 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили «Известиям», что водителям такси могут позволить «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Согласно опросу, проведенному специалистами ЦСР, 71% водителей такси использует автомобиль не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. При этом 57% опрошенных работают в такси на собственных машинах. Однако они в любом случае обязаны приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси, который в несколько раз дороже обычной страховки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023