Госдума одобрила в первом чтении новые правила регистрации авто

Госдума в первом чтении приняла законопроект, исключающий полис ОСАГО из числа обязательных документов при регистрации автомобиля в связи со сменой владельца. Документ был рассмотрен 7 ноября.

«Законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также внести изменения в Закон об ОСАГО и в Закон о безопасности дорожного движения, исключающие обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Авторы документа отметили, что постановка транспортного средства на учет в Госавтоинспекции не означает, что новый владелец сразу начнет ездить на нем по дорогам общего пользования, в связи с чем наличие полиса ОСАГО не должно становиться обязательным.

7 сентября в Центре стратегических разработок (ЦСР) сообщили «Известиям», что водителям такси могут позволить «переключать» ОСАГО в зависимости от вида поездок. Согласно опросу, проведенному специалистами ЦСР, 71% водителей такси использует автомобиль не только для перевозки пассажиров, но и в личных целях. При этом 57% опрошенных работают в такси на собственных машинах. Однако они в любом случае обязаны приобретать специальный полис ОСАГО для автомобилей такси, который в несколько раз дороже обычной страховки.