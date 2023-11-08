Евросоюз из-за санкций против РФ потерял минимум €250 млрд. Об этом 8 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«За последние полтора гада, по очень скромным консервативным оценкам, европейский бизнес потерял из-за западных односторонних санкций до €250 млрд», — сказал он, выступая на встрече с главами дипмиссий в формате «круглого стола» по Украине.

Лавров указал, что число секционных ограничений в отношении России беспрецедентно — уже более 17 тыс.

«Цели не скрываются — подорвать российскую экономику, заставить политическое руководство отказаться от самостоятельной линии во внешних делах, настроить население против власти — это прямо декларируемая цель», — указал он, добавив, что западные государства всегда ставят перед собой задачу «спровоцировать беспорядки, поднять народ против власти».

Он также заявил, что предположение о том, санкции не нацеливаются на гражданское население — это ложь.

Глава МИД РФ подчеркнул, что веденные западными странами санкции против России никуда не денутся в долгосрочной перспективе. По его словам, западные страны нацелены на разрушение мировой экономики, чтобы проучить Москву.

«Наша экономика, на этот счет президент [России Владимир Путин] приводил многочисленные статистические данные, адаптировалась к санкциям, она демонстрирует высокую устойчивость, рост ВВП, который будет достигнут ближе к 3% -2,8-2,9%. Ведущие экономики Европы в минусе, это для понимая того, по кому больнее всего бьют санкции, которые инспирированы и нагнетаются паредже всего Вашингтоном», — пояснил он.

США продолжают навязывать Европе дорогой сжиженный природный газ, добавил Лавров, и вынуждают переводить европейские предприятия за океан, туда, где базовые издержки бизнеса меньше. При это Вашингтон продолжает покупать российский уран и другие критические материалы.

В субботу, 4 ноября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о составлении 12-го пакета санкций в отношении России. По ее словам, он будет включать новые запреты на экспорт и импорт, которые будут касаться ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ.

12 сентября Всемирная торговая организация опубликовала отчет, который подтверждает негативное влияние рестрикций против России на экономику большинства стран мира. Страны с высоким уровнем интеграции неминуемо теряют часть своего состояния.

При этом с февраля 2022 года по май 2023-го более 100 компаний в Великобритании признались правительству в нарушении санкций против России. Уточняется, что нарушение санкций может повлечь за собой уголовное преследование и штрафы, сумма которых не ограничена. Однако в ряде случаев наказанием может стать лишь предупреждение от властей.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года.