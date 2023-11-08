Стало известно о применении ВС РФ управляемого снаряда «Краснополь» в зоне СВО

Модернизированный управляемый снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью, начали применять российские войска в зоне спецоперации на Украине. Об этом 8 ноября сообщили в среду «РИА Новости» в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе СВО и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — отметили в холдинге.

Ранее в этот день в «Ростехе» рассказали о боевой апробации новых разведывательно-ударных дронах разработки концерна «Калашников». Отмечается, что после испытаний в условиях боевых действий при необходимости устройства доработают, после чего будет приниматься решение о запуске беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в серийное производство.

До этого, 27 января, директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров, которые смогут бить по противнику роем. По его словам, дроны разрабатываются специально для нужд специальной военной операции и в этом вопросе корпорация работает совместно с Минобороны.