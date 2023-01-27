Директор «Ростеха» рассказал о новых дронах для СВО

Директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров, которые смогут бить по противнику роем.

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя»,— рассказал Чемрезов журналистам «РИА Новости» в ходе интервью 27 января.

Он также добавил, что дроны разрабатываются специально для нужд специальной военной операции, и в этом вопросе корпорация работает совместно с Минобороны. С помощью такой техники им удалось существенно повлиять на характер боевых действий.

Также Чемрезов рассказал о российских дронах, которые уже задействованы в боях. Он выделил ударные беспилотники «Ланцет» и разработки «Калашникова». По его словам, они очень результативно применяются в зоне спецоперации.

24 января руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале в Донбасс доставят четыре робота «Маркер» в разведывательном и в ударном варианте. Сначала они будут испытываться на полигоне, и после устранений возможных недочетов, отправится на поле боя.

Тогда же Рогозин рассказал, что в следующем месяце в зоне специальной военной операции (СВО) будут использоваться минометы с «умными» прицелами. По словам Рогозина, такой прицел позволяет быстрее открывать огонь по противнику.

Ранее, 14 января, сообщалось, что российские силы задействовали модернизированный танк Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировал себя как надежная и удобная боевая машина.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.