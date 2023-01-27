Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек смену расклада сил на линии соприкосновения после взятия Угледара
Мир
Джонсон призвал не забывать о жертвах русского народа в годы ВОВ
Мир
В Германии Зеленского сравнили с жадной старухой из сказки
Мир
МИД ФРГ исключил участие в конфликте посредством помощи Украине
Мир
Сына премьера Японии обвинили в злоупотреблении служебным положением
Политика
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Культура
Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов
Общество
В России попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете
Политика
Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы
Общество
Синоптики пообещали в Московском регионе небольшой снег 27 января
Культура
Две картины Гойи проданы на аукционе более чем за $16 млн
Экономика
Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы
Сюжет:

Директор «Ростеха» рассказал о новых дронах для СВО

В «Ростехе» рассказали об атакующих «роем» дронах для СВО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров, которые смогут бить по противнику роем.

Взлет свысока: разработан беспилотник для запуска сверхлегких ракет
Как новый БПЛА снизит стоимость аппаратов для исследования атмосферы и поверхности Земли

«Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя»,— рассказал Чемрезов журналистам «РИА Новости» в ходе интервью 27 января.

Он также добавил, что дроны разрабатываются специально для нужд специальной военной операции, и в этом вопросе корпорация работает совместно с Минобороны. С помощью такой техники им удалось существенно повлиять на характер боевых действий.

Также Чемрезов рассказал о российских дронах, которые уже задействованы в боях. Он выделил ударные беспилотники «Ланцет» и разработки «Калашникова». По его словам, они очень результативно применяются в зоне спецоперации.

24 января руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале в Донбасс доставят четыре робота «Маркер» в разведывательном и в ударном варианте. Сначала они будут испытываться на полигоне, и после устранений возможных недочетов, отправится на поле боя.

Тогда же Рогозин рассказал, что в следующем месяце в зоне специальной военной операции (СВО) будут использоваться минометы с «умными» прицелами. По словам Рогозина, такой прицел позволяет быстрее открывать огонь по противнику.

Ранее, 14 января, сообщалось, что российские силы задействовали модернизированный танк Т-90М «Прорыв» в рамках выполнения боевых задач на херсонском направлении. Как рассказал командир танка Руслан, за время проведения спецоперации на Украине Т-90М продемонстрировал себя как надежная и удобная боевая машина.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023