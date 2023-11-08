Сетевые протоколы: в России начали учить на медиаполицейских

В России впервые запущена программа обучения медиаполицейских — специалистов по выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Такое направление бакалавриата появилось в РАНХиГС. Инициатива оправдана, так как объем подобного контента в соцсетях и мессенджерах постоянно растет, констатировали эксперты. Только за последние полгода таких материалов стало больше на 16%, сообщили «Известиям» специалисты мониторингового центра «Безопасность 2.0». Что будет входить в обязанности выпускников новой программы, какими специальными знаниями они будут обладать — в материале «Известий».

Высшее образование для медиаполицейских

В России впервые стали учить медиаполицейских — специалистов по работе с пользовательским контентом, которые смогут выявлять в соцсетях проявления экстремизма, преступления против личности , а также будут владеть методами блокировки пиратского контента. В РАНХиГС стартовала такая программа бакалавриата, сообщили в пресс-службе вуза. Предполагается, что медиаполицейские по окончании обучения получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

Официально направление называется «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности».

— В задачи «медиабезопасников» входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих, — заявила «Известиям» завкафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина. — Программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

РАНХиГС, в частности, готовит руководителей пресс-служб оборонных предприятий, пресс-секретарей министров, руководителей федеральных СМИ. Для них подготовка в области национальной безопасности обязательна.

Сейчас курсы, предлагающие определенные элементы такой профессии, есть в разных вузах, в частности, по направлению «Медиакоммуникации» . Кроме того, есть возможность пройти и ряд курсов, в том числе по дополнительному профессиональному образованию.

— Мы предложили начать готовить соответствующих специалистов еще в бакалавриат е, — сказала Лидия Малыгина.

«Известия» направили запрос в Роскомнадзор с просьбой оценить начало подготовки специалистов по выявлению деструктивного контента. Ведомство в августе 2023 года сообщало, что с начала 2022 года выявило и заблокировало 30 тыс. призывов к массовым беспорядкам, 190 тыс. материалов с недостоверной информацией, 85 тыс. материалов с элементами экстремистского контента.

А в июле 2023 года замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании Научно-технического совета по мониторингу и ограничению доступа к информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством РФ, заявил, что потребление деструктивного контента происходит в основном в социальных сетях и мессенджерах.

«Создатели деструктивного контента преследуют конкретные цели в краткосрочной и среднесрочной перспективе, начиная от точечной работы с определенными группами людей, реализации мошеннических схем, до дестабилизации социальных групп и всего нашего общества», — заявлял он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Только в последние полгода объем негативного контента в интернете вырос более чем на 16% — это данные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала «Известиям» руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» (создан в 2017 году комиссией по развитию общественной дипломатии Общественной палаты РФ) Елена Сутормина. Сотрудники центра за шесть месяцев 2023 года выявили около 20 тыс. таких материалов.

— Учащаются и случаи травли в интернете, появляются новые формы травли, используются вербовочные методы, появляется множество фейковой информации , — сказала она, отмечая, что подготовка профессиональных специалистов в этой области востребована и своевременна.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала, что на встречах с родителями постоянно обсуждается количество деструктивного контента в интернете.

— Детей профессионально вовлекают в преступную деятельность, деструктивные движения. Они становятся жертвами преступлений. Обостряются проблемы, связанные с увеличением суицидальных и депрессивных групп среди детей, пропагандой жестокости, и всё больше распространяется травля, кибертравля, — сказала она.

По ее словам, далеко не все родители и педагоги знают, какие опасности ждут детей в Сети, «а если и знают, то не всегда понимают, что делать».

— Поэтому подготовка специально обученных людей, которые будут отслеживать деструктивный контент, чрезвычайно важна в условиях столь бурного развитого интернета. Также необходимо выстроить систему профилактики деструктивных явлений, — считает Яна Лантратова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В РАНХиГС также разработали стандарт по аккредитации экспертов по медиабезопасности и создали сеть аккредитационных центров на базе своих 47 региональных филиалов.

Сейчас информационное пространство — это место, где проходит основная часть жизни и молодежи, и даже старшего поколения, напомнила заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. По оценкам Лидии Малыгиной 90% населения пользуются соцсетями.

— Мы черпаем информацию с сайтов, телеграм-каналов, и вопрос информационной безопасности — важнейшее направление, — заявила Елена Сутормина. — Но для РАНХиГС это станет вызовом, так как преподаватели такой программы должны быть профессиональными, уникальными специалистами.

А ректор Государственного университета управления Владимир Строев заметил, что образование должно оперативно реагировать на меняющиеся реалии. Он заявил, что если у государства сформировался запрос на специалистов по медиабезопасности, то высшая школа должна сориентироваться и «поставлять» на рынок квалифицированные, подготовленные кадры, которые, основываясь на научных разработках и методиках, будут выявлять правонарушения.