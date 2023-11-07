В ХАМАС заявили о непринятии марионеточного правительства в секторе Газа

Член политбюро ХАМАС Усама Хамдан 6 ноября заявил, что палестинское движение никогда не примет удобное для США и Израиля марионеточное правительство в секторе Газа и продолжит управлять этой территорией.

Он провел параллель с оккупацией Франции нацистской Германией.

«Наш народ не позволит США навязывать свои планы по созданию администрации, которая устраивает его и оккупантов. Наш народ не примет новое правительство Виши», — приводит его слова The Times of Israel.

Ранее, 2 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение административного центра сектора Газа со всех сторон.

За день до этого глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил о твердом намерении страны победить палестинское движение ХАМАС. По его словам, его участники в секторе Газа могут или сдаться без предварительных условий, или умереть.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последней информации, число погибших в секторе Газа с начала конфликта составляет уже более 10 тыс. человек, пострадало более 26 тыс. человек. Со стороны Израиля погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.