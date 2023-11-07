Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС оказывает помощь жителям Хабаровского края после снежного циклона
Общество
Тигренка спасли на трассе в Хабаровском крае
Мир
Житель Турции нашел под своим домом подземный город возрастом 2 тыс. лет
Мир
На юге города Газа идут столкновения израильской армии с ХАМАС
Мир
США передали приглашение на саммит в Сан-Франциско РФ и другим участникам АТЭС
Мир
Германия решила на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве
Общество
Спасатели ликвидировали горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ
Происшествия
Грузовик опрокинулся на проезжую часть на 52-м км МКАД
Мир
Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе
Армия
Снайперы рассказали о работе на южнодонецком направлении
Мир
Генпрокурор РФ Игорь Краснов начал встречу с китайским коллегой Ин Юном
Мир
70 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа через КПП «Рафах»
Мир
Нетаньяху пригрозил Ирану и «Хезболле» мощным ответом при их вмешательстве

Имплантаты с эффектом памяти восстановят поврежденные органы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые НИТУ МИСИС создали полимерные биоразлагаемые имплантаты с эффектом памяти формы. Им можно придать нужную форму на этапе подготовки к операции. Затем уменьшить и в таком виде через микроотверстия ввести в организм. Заняв нужную позицию, новые материалы самостоятельно расправятся и примут запрограммированную форму.

Из того, что био: найден идеальный материал для печати имплантов
Из каких клеток лучше производить искусственные органы на 3D-принтере

«Эффект обусловлен структурой модифицированного материала. В нем при обычных условиях молекулярные цепочки содержат одинаковые стеклообразные мягкие и жесткие сегменты. Потом при нагревании мягкие сегменты становятся вязкими и текучими. В таком состоянии материал деформируют, охлаждают и фиксируют временную форму. При следующем нагревании мягкие сегменты высвобождают запасенную энергию, и восстанавливают исходный облик», — рассказала «Известиям» инженер Научно-образовательного центра Биомедицинской инженерии Университета МИСИС Полина Ковалева.

По словам специалиста, полимеры с памятью формы имеют преимущества перед аналогичными металлическими материалами. Они способны сильнее деформироваться и ими легче управлять. Также важно, что некоторые полимеры обладают способностью разлагаться, когда потребность в них отпадает.

Новые материалы получены на базе полиактида — вещества, которое зарекомендовало себя хорошей совместимостью с живыми тканями. Например, полиактид используют для изготовления нитей для зашивания ран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Былая пелена: ученые разработали «свертки» с памятью для заживления тканей

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023