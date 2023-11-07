Имплантаты с эффектом памяти восстановят поврежденные органы

Ученые НИТУ МИСИС создали полимерные биоразлагаемые имплантаты с эффектом памяти формы. Им можно придать нужную форму на этапе подготовки к операции. Затем уменьшить и в таком виде через микроотверстия ввести в организм. Заняв нужную позицию, новые материалы самостоятельно расправятся и примут запрограммированную форму.

«Эффект обусловлен структурой модифицированного материала. В нем при обычных условиях молекулярные цепочки содержат одинаковые стеклообразные мягкие и жесткие сегменты. Потом при нагревании мягкие сегменты становятся вязкими и текучими. В таком состоянии материал деформируют, охлаждают и фиксируют временную форму. При следующем нагревании мягкие сегменты высвобождают запасенную энергию, и восстанавливают исходный облик», — рассказала «Известиям» инженер Научно-образовательного центра Биомедицинской инженерии Университета МИСИС Полина Ковалева.

По словам специалиста, полимеры с памятью формы имеют преимущества перед аналогичными металлическими материалами. Они способны сильнее деформироваться и ими легче управлять. Также важно, что некоторые полимеры обладают способностью разлагаться, когда потребность в них отпадает.

Новые материалы получены на базе полиактида — вещества, которое зарекомендовало себя хорошей совместимостью с живыми тканями. Например, полиактид используют для изготовления нитей для зашивания ран.



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