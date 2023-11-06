СМИ сообщили о нападении с ножом на двух человек в Иерусалиме

В Иерусалиме неизвестный напал на сотрудников пограничной полиции у полицейского участка Шалема, пострадали два человека. Об этом 6 ноября сообщает The Times of Israel.

Пострадавшая женщина-полицейский находится в критическом состоянии. Второй офицер находится в состоянии средней степени тяжести, говорится в публикации.

Сослуживцы пострадавших открыли огонь по террористу и обезвредили его. Нападавшим оказался 16-летний житель района Иссавия в Восточном Иерусалиме.

На месте атаки задержан еще один подозреваемый.

Ранее, 30 октября, военнослужащий пограничной полиции Израиля получил серьезное ножевое ранение в Иерусалиме. Нападавший был ликвидирован. Инцидент произошел на заправочной станции «Мендельбаум». Полицейский ​ был доставлен в больницу.

Ранее, 12 октября, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что в Старом городе в Иерусалиме боевик палестинского движения ХАМАС атаковал полицейский участок. Ответным огнем нападавший был уничтожен, уточнил корреспондент.

Эскалация обстановки на Ближнем Востоке началась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.