Журналист Херш назвал возможную причину прорыва в обсуждении по заложникам ХАМАС

Ускорить решение вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа удалось благодаря тайным переговорам. Об этом в воскресенье, 5 ноября, заявил в своей статье журналист Сеймур Херш со ссылкой на американских чиновников.

«Возможный прорыв, если это подходящее слово, в отношении заложников произошел в ходе секретных переговоров между Израилем и Яхьей Синваром, бывшим израильским заключенным, который сейчас руководит политическим крылом ХАМАС», — написал он.

Херш отметил, что Синвару и его коллегам сказали, что их собственные шансы на выживание повысятся, если они будут способствовать освобождению заложников. На данный момент известно о 248 пленных, добавил журналист.

При этом членам ХАМАС нужно торопиться с решением вопроса по заложникам, ведь задержки, по словам Херша, усугубляют положение движения.

«Тем временем солдаты ХАМАС, всё еще живые в туннелях под Газой, скоро задохнутся от нехватки свежего воздуха, поскольку осталось мало топлива для работы генераторов, необходимых для постоянного притока кислорода. Пища будет заканчиваться, а запасы воды могут иссякнуть. Более двухсот миль туннелей неизбежно превратятся в смертельную ловушку, делая жизнь под землей такой же трудной, как и наверху», — отметил Херш.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что полностью окружила сектор Газа, а также разделила его на север и юг. Также отмечалось, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции на побережье. Тогда в ведомстве отметили, что роль дивизии заключалась в окружении сил палестинского движения ХАМАС в городе.

Тогда же израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа не будет без освобождения заложников, операция продолжится до победы.

Ранее в ноябре израильские активисты организовали палаточный городок, они требуют от властей как можно скорее решить вопрос с освобождением заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев пообщался с участниками акции.

Ранее, 3 ноября, член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово пойти на «полный компромисс» с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными. Он призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа.

До этого, 30 октября, издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы. 28 октября Нетаньяху сказал, что для освобождения заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.