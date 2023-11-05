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Армия обороны Израиля заявила об окружении и разделении Газы на север и юг

ЦАХАЛ: армия полностью окружила Газу, а также поделила ее на север и юг
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Фото: Global Look Press/Israel Defense Forces
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила сектор Газа, а также разделила его на север и юг. Об этом 5 ноября сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Сегодня силы Армии обороны Израиля окружили город Газа, они дошли до прибрежной полосы с юга Газы и окружили город. Сегодня есть северная Газа и южная Газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

Хагари также добавил, что силы ЦАХАЛ будут продолжать атаковать северную часть анклава.

Ранее в этот день армейская пресс-служба сообщила, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля продвинулась вглубь сектора Газа и заняла позиции на побережье. Тогда в ведомстве отметили, что роль дивизии заключалась в окружении сил палестинского движения ХАМАС в городе.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
Депутат кнессета Зеэв Элькин — о целях наземной операции, ответных действиях на атаки хуситов и расследовании причин теракта 7 октября

Также в этот день пресс-служба израильской армии сообщила более чем о 2,5 тыс. ударов, нанесенных по целям в Газе с 7 октября

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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