Жители Израиля разбили палаточный город для привлечения внимания к заложникам в Газе

В Израиле появился палаточный городок, организаторы которого требуют от властей как можно скорее решить вопрос с освобождением заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев 4 ноября побывал на месте событий и пообщался с участниками акции.

«С 7 октября прошел уже почти месяц. Мы чувствуем, что полиция делает недостаточно для освобождения заложников. Мы требуем, чтобы главы правительств и лично премьер-министр [Израиля Биньямин Нетаньяху] сделали всё возможное для возвращения похищенных домой. Мы чувствуем, что вопрос заложников неприоритетный для правительства, а мы хотим, чтобы он стоял на первом месте», — заявил один из участников палаточного лагеря Ноом Алон.

Девушка Алона была на музыкальном фестивале 7 октября, когда началась атака ХАМАС. Ей не удалось сбежать, ее похитили двое боевиков на мотоцикле. Теперь ее парень здесь в надежде привлечь внимание мировых СМИ и израильской власти для того, чтобы всех заложников скорее освободили.

«Мы понимали, что создание палаточного городка приведет сюда иностранную прессу. Мы хотим, чтобы нас услышали не только в Израиле, но и во всем мире, и мы будем здесь до тех пор, пока все заложники не вернутся домой», — отметил он.

Другая участница палаточного городка, Май Низри, рассказала, что они установили здесь стол, за которым 242 стула — по числу заложников, находящихся в Газе. Стол накрыт как на вечернюю шаббатную трапезу.

«Здесь собрались родственники практически всех похищенных и решили для себя, что не уйдут, пока всех не вернут. Но мы решили накрыть на стол, чтобы создать ощущение дома», — поделилась она.

Ранее, 3 ноября, член политбюро движения ХАМАС Гази Хамад заявил, что они готовы пойти на «полный компромисс» с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными. Он призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа.

До этого, 30 октября, издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы.

Также в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 33 ребенка. По его словам, их терроризируют.

В этот же день ХАМАС опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись с тремя заложницами, которые обратились к Нетаньяху, призвав политика освободить их.

28 октября Нетаньяху сказал, что для освобождения заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.