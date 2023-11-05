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Безруков поделился с «Известиями» впечатлениями от выставки «Россия» на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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ВДНХ возвращает свое настоящее название выставки достижений, у России действительно есть чем гордиться. Таким мнением 5 ноября поделился с «Известиями» российский актер Сергей Безруков, побывавший на выставке-форуме «Россия» в Москве.

«То, что сейчас возвращается то самое название, великолепное название: «Выставка достижений народного хозяйства» [ВДНХ]. И у нас действительно великая страна, есть чем гордиться», — сказал он.

Безруков подчеркнул, что в 90-е годы в павильонах ВДНХ продавали электротехнику, что было чудовищно, поскольку сам смысл выставки достижений был «просто убит». Сейчас же важно показать всем жителям России, какими успехами и регионами гордится страна.

«Я думаю, что это для популяризации на самом деле любви и гордости за свою страну очень важно», — подытожил актер.

Безруков также выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки. Он заявил, что именно Россия в мире выступает за традиции, с чем актер поздравил всех присутствовавших в зале.

«Именно Россия сейчас выступает за традиции, с чем я вас всех поздравляю, и многие как раз из тех, кто скучает по традициям, сегодня к нам присоединяются», — сказал он.

Также в этот день своими впечатлениями от выставки в беседе с «Известиями» поделился певец, композитор и общественный деятель Денис Майданов. Он отметил, что Выставка достижений народного хозяйства возвращает людей к главным и лучшим традициям России. При этом народ хочет увидеть успех страны и каждого региона «своими глазами», добавил он.

Ранее в воскресенье корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров рассказал о том, как проходит второй день выставки-форума «Россия». Он подчеркнул, что он проходит не менее продуктивно, чем первый, и добавил, что по ожиданиям организаторов гостями форума станет не менее 20 млн человек.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

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