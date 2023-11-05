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Майданов поделился с «Известиями» планом посещения выставки «Россия» с семьей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский певец, композитор, общественный деятель Денис Майданов 5 ноября в беседе с «Известиями» рассказал, что намерен посетить выставку «Россия» на ВДНХ с детьми и родителями.

По словам артиста, он пока не успел осмотреть павильоны, так как только прилетел в Москву, но завидует тем, кто уже второй день осматривает экспозиции форума.

«Я смотрю только обзоры по телевизору, и, конечно, я знаю, как многие мои друзья, ведомства, регионы готовились к этой выставке. Я очень рад, что она пройдет очень долго, будет идти аж до 12 апреля. Я очень сюда хочу прийти не только по работе, я хочу сюда прийти со своей семьей», — сказал артист.

Майданов подчеркнул, что приведет на выставку дочь и сына, а также 70-летних родителей.

«Потому что это точка гордости нашей страны. Каждый регион, каждое ведомство, каждая крупная организация государственная выставляет достижения, это же ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства, мы возвращаемся к главным и лучшим традициям нашей страны. Сделал — покажи», — объяснил он.

Певец отметил, что народ хочет увидеть достижения страны и каждого региона «своими глазами».

«Давайте гордиться вместе, да, я приглашаю всю страну посетить эту замечательную выставку, сам в предвкушении. Но начну сначала с лекции, пойду к молодежи», — заключил артист.

Ранее в воскресенье выставку посетила делегация из Эфиопии. В ее состав вошли представители дипломатического корпуса Эфиопии в России и руководители крупных промышленных компаний страны.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Ранее, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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