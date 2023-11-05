Делегация из Эфиопии посетила международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. В состав делегации вошли представители дипломатического корпуса Эфиопии в России и руководители крупных промышленных компаний страны.

Сначала делегаты посетили галерею «Достижения России» — один из главных арт-объектов выставки. Затем они осмотрели стенды российских регионов в павильоне № 75 и обошли экспозиции, организованные Министерством культуры и Министерством промышленности и торговли РФ.

«Мы посетили выставку, успели ознакомиться с павильонами 89 регионов России. Это нас очень впечатлило — мы действительно удивлены природой, культурой и народом России», — сказал президент фармацевтической промышленной ассоциации Эфиопии Даниэль Вактоле.

По признанию участников делегации, больше всего им запомнились те результаты, «которые удивительный народ России достиг в различных сферах экономики, культуры и технологий».

В первый день работы выставки мероприятие посетило более 190 тыс. человек. Форум «Россия» открылся 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года.

На выставке 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.