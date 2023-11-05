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Корреспондент «Известий» показал, как проходит второй день выставки «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Второй день работы выставки-форума «Россия» проходит не менее продуктивно, чем первый. Так, выросло число посетителей, своими эмоциями от мероприятия они поделились с корреспондентом «Известий» Сергеем Хайдаровым 5 ноября.

«Только за первый день работы форума его посетили 190 тыс. человек. Во второй день ажиотаж будет неменьшим, у стендов огромные очереди», — отметил он.

Организаторы полагают, что гостями выставки станет не менее 20 млн гостей.

Хайдаров сообщил, что одним из самых ярких экспонатов выставки стал макет ракетоносителя «Ангара-А5».

«Это 3D-медиакапсула, которая рассказывает про Омск, его яркие достопримечательности, особенности. Также гости могут виртуально погрузиться в атмосферу полетов в космос», — рассказала одна из участниц выставки.

Свой стенд представила Республика Татарстан. Здесь приветствуется головной убор, так как в Татарстане чтут национальные традиции.

«Здесь у нас представлены симуляторы гонок. Вы можете почувствовать себя в качестве пилота гоночного автомобиля», — обратил внимание Антон Исаков.

Посетитель стенда отметил интересную подачу достижений Татарстана.

«Культура, история каждого народа, области, региона», — добавил Жандос Аббаков.

На полях форума корреспондент среди достижений регионов России увидел мужчин в костюмах римских воинов. Оказалось, это реконструкторы из Севастополя. Так они привлекают в регион туристов.

«Это тоже важнейшая веха в истории, которая в итоге принесла очень много, и в том числе христианство. То есть хоть это и очень далекий этап, но и Византия, и прочее — это всё отголоски Римской империи», — отметил Владислав Малюта.

Стенд Кавказа предлагает гостям выставки оказаться на высоте больше 5 тыс. м. Здесь, на полях форума, появилась самая высокая гора Европы Эльбрус.

«Мы хотим привести весь курорт к единому стилю. Постарались передать весь его антураж, природу Приэльбрусья», — уточнила эксперт строительной компании Екатерина Александрова.

«Сказать, что удивлен, — ничего не сказать. Представить, что это настолько грандиозно, — это огромное удовольствие, не мог представить ни где-то в России, ни где-то в мире», — признался генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, достижения ради мечты молодых людей являются главным посылом выставки «Россия».

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Ранее в воскресенье выставку посетила делегация из Эфиопии. В ее состав вошли представители дипломатического корпуса Эфиопии в России и руководители крупных промышленных компаний страны.

Выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

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