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Иностранцы высоко оценили масштабную выставку «Россия» на ВДНХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Несколько тысяч человек, в том числе зарубежные гости, посетили выставку-форум «Россия» в Москве в первый день ее работы. Об эмоциях иностранцев рассказала корреспондент «Известий» Виктория Жильцова 5 ноября.

По предварительным подсчетам мероприятие, которое продлится до апреля, объединит больше 20 млн гостей. Уже сейчас у посетителей есть свои фавориты.

В частности, гости, с которыми пообщалась корреспондент, были впечатлены стендом Калмыкии, где танцуют народные танцы в национальных костюмах, играют на народном инструменте — калмыцкой домбре и даже могут нарядить гостей при желании.

«Просто прекрасное выступление, как и выставка. Раскрывает все народы, показывает их историю, культуру», — отметила одна из посетительниц.

«Энергетика бешеная просто!» — заявила другая гостья выставки.

Гость из Латинской Америки по имени Карлос признался, что выставка его вдохновила.

«Эта огромная страна заслуживает того, чтобы о ней знали, о ее технологических, социальных, политических и культурных достижениях. Я очень вдохновлен выставкой», — сказал он.

Как отметила корреспондент, выставка «Россия» сокращает расстояния самой большой в мире страны, превращая сотни километров в несколько шагов. Такое путешествие привлекает внимание посетителей не на один час.

«Мы уже полтора часа здесь — продвинулись где-то на пять стендов, потому что везде очень интересно. Детей не оторвать», — подчеркнул гость по имени Вячеслав.

Журналист добавила, что в рамках события можно узнать и об истории регионов.

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Днем ранее корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев рассказал, что международная выставка-форум «Россия» призвана не только удивить посетителей, но и показать достижения и проекты будущего государства. Так, например, в павильоне «Мир цифры», посвященном цифровизации страны, можно увидеть кубы, внутри которых нейросети генерируют бесконечный поток музыки.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. Всего на масштабной выставке задействовано 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

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