Павильон Минпромторга открылся на выставке «Россия» в Москве

Павильон Минпромторга под названием «Сделано нами» открылся 4 ноября на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

В павильоне представлена интерактивная инсталляция «Сердце промышленности», показывающая карту России с городами, в которых расположены ключевые предприятия страны.

Посетители могут попасть в коридор истории, где показаны образы великих ученых и промышленников. Интерактивный таймлайн позволяет узнать хронологию ключевых событий, решений и изобретений, оказавших сильное влияние на российскую промышленность, а также определивших дальнейший ход ее развития. Степень их влияния показывает «Карта достижений».

Также посетители смогут примерить на себя самые актуальные профессии российской промышленности.

Выставка-форум «Россия» начала работу в Москве утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.