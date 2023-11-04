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Балалаечник из Пскова установил рекорд России по непрерывной игре

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Фото: пресс-служба театрально-концертной дирекции Псковской области
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Музыкант из Псковской области Константин Абабков установил 4 ноября рекорд России по непрерывной игре на балалайке. Об этом сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

Артист на протяжении 60 минут играл на инструменте в День народного единства на стенде региона на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«Сам в детстве играл на балалайке, потом на гитаре, поэтому знаю, насколько это сложно — так долго. Палец, наверное, несколько дней будет еще отходить... Рекорд объявляю официально зафиксированным», — сказал он.

Музыкант исполнил как русские народные мелодии, так и композиции из репертуара Адриано Челентано и группы Boney M. Рекорд по непрерывной игре на балалайке установлен в России впервые.

Ранее сообщалось, что на выставке-форуме открылся павильон координационного центра правительства, Тверская область представила кабину машиниста поезда «Иволга 3.0», экспозиция «Роснефти» рассказывает о становлении нефтяной отрасли страны. Свои павильоны представили Санкт-Петербург, Ростовская область и другие российские регионы.

Собрано в «России»: регионы представили на ВДНХ концентрат самого лучшего в стране
На международной выставке-форуме 89 субъектов продемонстрируют достижения в промышленности, науке и культуре

Выставка-форум «Россия» начала работу утром в субботу, 4 ноября, в День народного единства, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней 89 российских регионов продемонстрируют свои главные достижения в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Всего на масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход на выставку бесплатный.

Накануне, 3 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ и всё руководство страны неоднократно посетят выставку-форум «Россия».

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