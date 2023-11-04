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Тверская область представила на выставке-форуме «Россия» кабину машиниста поезда «Иволга 3.0»

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Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Центральным объектом стенда Тверской области на международной выставке-форуме «Россия», которая открылась 4 ноября в Москве, стала кабина машиниста поезда «Иволга 3.0».

«Здесь вся механика идентична системам действующих поездов. Посетители могут научиться управлять составом и в режиме виртуальной экскурсии посетить знаковые места и достопримечательности Тверской области. Поезд следует через Тверь, Вышний Волочек, Лихославль, Торжок, Осташков, Ржев и Конаковский округ», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

Также представленные на стенде технологии позволяют совершить виртуальные прогулки по объектам будущего — туристическому кластеру «Волжское море», Морозовскому городку после реновации, обновленному городу Торопцу, который в следующем году отметит 950-летие со дня первого летописного упоминания. Кроме того, посетители могут совершить VR-прогулки на велосипедах или пройти квест на знание истории Верхневолжья.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что «Верхневолжье — это самая большая территория в Центральной России, это край 800 рек и более 1700 озер». «Это неповторимые туристические маршруты, выдающиеся памятники истории, культуры, природы, памятные места героических военных сражений наших предков. Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители нашего стенда влюбятся в наш прекрасный регион», — считает глава региона.

Одной из первых стенд Верхневолжья посетила детская делегация, в ее состав вошли ребята из муниципалитетов тверского региона, наиболее активно проявившие себя в общественной деятельности, а также прошедшие конкурсный отбор «Первые в России – стране возможностей». Экскурсию по стенду провела актриса театра и кино Екатерина Гусева.

26 декабря на выставке пройдет День Тверской области. В программе — презентация новогодних туристических маршрутов, концерты и театральные постановки.

Стенд Верхневолжья будет работать до апреля 2024 года. Работающие здесь специалисты сориентируют посетителей по активностям экспозиции и расскажут гостям о регионе. Свою продукцию на выставке демонстрируют ведущие промышленные предприятия области.

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