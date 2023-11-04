Петербург представил свой стенд на выставке-форуме «Россия»

Интерактивный стенд Санкт-Петербурга заработал на выставке-форуме «Россия», открывшейся сегодня на ВДНХ. Стенд на 90% состоит из мультимедийных решений, его задача — продемонстрировать развитие города во всех сферах.

«Сегодня мы по поручению президента делаем город комфортным, социальным, культурным, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Городом, в котором можно творить, работать, воспитывать детей. Это самое главное. Делаем Санкт-Петербург мегаполисом XXI века».

Отдельное внимание создатели стенда уделили эффекту погружения в неповторимую петербургскую атмосферу. Основным арт-объектом стала детальная копия Дворцового моста. Гости выставки могут погулять по осеннему городу, оказаться посреди замерзшей Невы или пройтись по цветущему Екатерининскому саду. Гости стенда с восторгом отзываются о красотах города на Неве, которые благодаря стенду смогли увидеть практически наяву даже те, кто никогда там не был. Посетительницам особенно понравилась возможность виртуально примерить на себя исторические наряды, таким образом погрузившись в прежние эпохи Санкт-Петербурга. Многие гости стенда рассказали о том, что после его посещения непременно приедут в город на Неве туристами.