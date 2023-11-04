Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин высоко оценил выставку «Россия» на ВДНХ
Мир
Вспышку гепатита А зафиксировали в пятом регионе Украины
Авто
В Калужской области в 2023 году запустят работу заводов Volvo и Volkswagen
Мир
Минздрав Палестины сообщил о гибели 150 медработников из-за ударов Израиля
Политика
Песков указал на растущее раздражение Запада от киевского режима
Культура
Любимова открыла экспозицию «Наша культура» на выставке «Россия»
Общество
Песков назвал Путина своим главным учителем
Общество
Экспозиция павильона № 1 начала работу на выставке «Россия» в Москве
Наука и техника
Лихачев указал на лидерство российской атомной промышленности
Политика
Песков опроверг информацию о «разорванной в клочья экономике России»
Общество
В Севастополе высадили 1200 деревьев в виде надписи «Россия»
Общество
На выставке «Россия» представили крупные достижения страны
Общество
На выставке «Россия» открылся павильон координационного центра правительства

Петербург представил свой стенд на выставке-форуме «Россия»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Интерактивный стенд Санкт-Петербурга заработал на выставке-форуме «Россия», открывшейся сегодня на ВДНХ. Стенд на 90% состоит из мультимедийных решений, его задача — продемонстрировать развитие города во всех сферах.

«Сегодня мы по поручению президента делаем город комфортным, социальным, культурным, — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Городом, в котором можно творить, работать, воспитывать детей. Это самое главное. Делаем Санкт-Петербург мегаполисом XXI века».

Отдельное внимание создатели стенда уделили эффекту погружения в неповторимую петербургскую атмосферу. Основным арт-объектом стала детальная копия Дворцового моста. Гости выставки могут погулять по осеннему городу, оказаться посреди замерзшей Невы или пройтись по цветущему Екатерининскому саду. Гости стенда с восторгом отзываются о красотах города на Неве, которые благодаря стенду смогли увидеть практически наяву даже те, кто никогда там не был. Посетительницам особенно понравилась возможность виртуально примерить на себя исторические наряды, таким образом погрузившись в прежние эпохи Санкт-Петербурга. Многие гости стенда рассказали о том, что после его посещения непременно приедут в город на Неве туристами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023