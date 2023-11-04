Стенд Ростовской области открылся на выставке-форуме «Россия»

Глава Ростовской области Василий Голубев дал старт работе стенда Ростовской области на форуме «Россия», открывшемся сегодня на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Представители Донского края представляют успешные проекты, трудовые достижения, историю и завтрашний день региона. Василий Голубев, прибывший в Москву для открытия экспозиции, нажал символическую кнопку, запустившую многочисленные интерактивные экспонаты донского стенда.

«Жители Ростовской области вносят свой достойный вклад в обеспечение национальной безопасности страны. Они продолжают трудиться, совершают трудовые подвиги. И это вы обязательно увидите, посетив стенд Ростовской области на форуме „Россия“. На нём показаны не только достижения наших земляков за последние годы, но главное — будущие победы, которые сегодня закладываются и уже реализуются на территории Донского края. Убежден, что у нас есть возможность показать всей нашей стране, что такое Ростовская область», — обратился к собравшимся Василий Голубев.

Стенд Ростовской области содержит целый ряд интерактивных экспонатов, которые, несомненно, понравятся посетителям выставки, особенно подрастающему поколению, уверены создатели экспозиции. Особый интерес вызвали виртуальная «Битва комбайнов», а также интерактивный «Красный конь». Будущее региона представлено на стенде проектом комплексного развития донской столицы «Новый Ростов».

Василий Голубев ознакомился с экспозицией, пообщался с историческими персонажами, которые олицетворяют историческое прошлое Донского края. «Здесь есть и история Ростовской области, казачья культура, казачество, современность, будущее. Это впечатляет. Уже не раз приглашал и вновь приглашаю жителей области, всей страны побывать на выставке „Россия“ и, конечно, зайти на выставку Ростовской области. Здесь много интересного!» — поделился впечатлениями глава региона.